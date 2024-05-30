Самые яркие фотографии Натальи Комаровой на посту губернатора ХМАО: фотогалерея

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Наталья Комарова покинула кресло губернатора ХМАО
Наталья Комарова покинула кресло губернатора ХМАО Фото:
новость из сюжета
Губернатор ХМАО ушла в отставку

За 14 лет на посту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не раз становилась участником знаковых событий в жизни регионы и страны. Многие из них попали в объектив URA.RU. 

Губернатор Югры Наталья Комарова дружна с женщинами, занимающими важные федеральные посты. Например, с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой (на фото) или спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Губернатор Югры Наталья Комарова дружна с женщинами, занимающими важные федеральные посты. Например, с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой (на фото) или спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Фото:
В дружеских отношениях она и с председателем комитета Госдумы по бюджету Андреем Макаровым. Его ближайшая помощница Ольга Ануфриева также избралась в федеральный парламент от Югры
В дружеских отношениях она и с председателем комитета Госдумы по бюджету Андреем Макаровым. Его ближайшая помощница Ольга Ануфриева также избралась в федеральный парламент от Югры
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Комарова после назначения на пост губернатора оценила идею с проведением кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Каждый год на него приезжали звезды российского и мирового кино
Комарова после назначения на пост губернатора оценила идею с проведением кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Каждый год на него приезжали звезды российского и мирового кино
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Губернатор Наталья Комарова во время работы в Югре всегда с большой теплотой относилась к детям и активно общалась с ними во время своих турне по региону
Губернатор Наталья Комарова во время работы в Югре всегда с большой теплотой относилась к детям и активно общалась с ними во время своих турне по региону
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Также экс-губернатор посещала самые важные праздники муниципалитетов ХМАО, где пробовала местную еду и общалась с местными жителями
Также экс-губернатор посещала самые важные праздники муниципалитетов ХМАО, где пробовала местную еду и общалась с местными жителями
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Было подписано соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и сирийской провинции Хомс. Документ направлен на расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах
Было подписано соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и сирийской провинции Хомс. Документ направлен на расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах
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Комарова наряду с другими российскими губернаторами училась укладывать асфальт на семинаре, который устраивала администрация президента в подмосковной «Мастерской управления «Сенеж»
Комарова наряду с другими российскими губернаторами училась укладывать асфальт на семинаре, который устраивала администрация президента в подмосковной «Мастерской управления «Сенеж»
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На федеральном уровне работу Натальи Комаровой оценивали высоко. Сбор участников Госсовета по наставничеству в Кремле
На федеральном уровне работу Натальи Комаровой оценивали высоко. Сбор участников Госсовета по наставничеству в Кремле
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За 14 лет на посту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не раз становилась участником знаковых событий в жизни регионы и страны. Многие из них попали в объектив URA.RU. 
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