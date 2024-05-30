Путин: в российских семьях должно рождаться больше детей

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Перед российскими детьми должны быть открыты все возможности для самореализации, заявил Владимир Путин Фото:

Принципиальная задача российской государственной политики — создание условий, чтобы в семьях рождалось как можно больше детей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Необходимо создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. Это принципиальная задача нашей государственной политики. Это работа на перспективу, ради будущего», — заявил Владимир Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что перед российскими детьми должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации и развития их потенциала.

Президент считает, что семьи с тремя и более детьми должны стать нормой и естественным образом жизни. За последние годы количество многодетных семей в России выросло на 26%, и сейчас их более двух миллионов. Государство постоянно наращивает и совершенствует систему поддержки таких семей, заключил Владимир Путин.

Владимир Путин также советовал российским семьям заводить детей как можно раньше. Он отмечал, что стремление граждан сосредоточиться на карьерном развитии приводит к тому, что они не могут родить больше одного ребенка из-за возраста. Путин подчеркнул, что создание семьи очень важно и должно происходить своевременно, что отвечает прагматичным интересам государства.

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Принципиальная задача российской государственной политики — создание условий, чтобы в семьях рождалось как можно больше детей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Необходимо создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. Это принципиальная задача нашей государственной политики. Это работа на перспективу, ради будущего», — заявил Владимир Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что перед российскими детьми должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации и развития их потенциала. Президент считает, что семьи с тремя и более детьми должны стать нормой и естественным образом жизни. За последние годы количество многодетных семей в России выросло на 26%, и сейчас их более двух миллионов. Государство постоянно наращивает и совершенствует систему поддержки таких семей, заключил Владимир Путин. Владимир Путин также советовал российским семьям заводить детей как можно раньше. Он отмечал, что стремление граждан сосредоточиться на карьерном развитии приводит к тому, что они не могут родить больше одного ребенка из-за возраста. Путин подчеркнул, что создание семьи очень важно и должно происходить своевременно, что отвечает прагматичным интересам государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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