После отставки глава Озерска Щербаков получит высокий пост в Росатоме

Экс-мэр Щербаков станет замгендиректора ПО «Маяк»
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Евгений Щербаков спустя девять лет вновь станет замгендиректора ПО "Маяк"
Евгений Щербаков спустя девять лет вновь станет замгендиректора ПО "Маяк" Фото:

Ушедший 30 мая в досрочную отставку бывший мэр Озерска (Челябинская область) Евгений Щербаков займет должность заместителя гендиректора ПО «Маяк». Об этом сообщил источник URA.RU в бизнес-кругах.

«На предприятии существует должность заместителя генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с регионами. До недавнего времени ее в качестве и. о. занимал выходец из заксобрания Челябинской области Константин Захаров. Сейчас она освободилась, и Щербаков вернется на родное предприятие», — пояснил URA.RU инсайдер. В пресс-службе компании воздержались от комментариев.

Об уходе с муниципальной службы до истечения срока полномочий Щербаков заявил 30 мая. На должность главы администрации, которую он занимал больше девяти лет, он пришел с поста замгендиректора «Маяка» — градообразующего предприятия госкорпорации «Росатом».

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Ушедший 30 мая в досрочную отставку бывший мэр Озерска (Челябинская область) Евгений Щербаков займет должность заместителя гендиректора ПО «Маяк». Об этом сообщил источник URA.RU в бизнес-кругах. «На предприятии существует должность заместителя генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с регионами. До недавнего времени ее в качестве и. о. занимал выходец из заксобрания Челябинской области Константин Захаров. Сейчас она освободилась, и Щербаков вернется на родное предприятие», — пояснил URA.RU инсайдер. В пресс-службе компании воздержались от комментариев. Об уходе с муниципальной службы до истечения срока полномочий Щербаков заявил 30 мая. На должность главы администрации, которую он занимал больше девяти лет, он пришел с поста замгендиректора «Маяка» — градообразующего предприятия госкорпорации «Росатом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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