После отставки глава Озерска Щербаков получит высокий пост в Росатоме

Ушедший 30 мая в досрочную отставку бывший мэр Озерска (Челябинская область) Евгений Щербаков займет должность заместителя гендиректора ПО «Маяк». Об этом сообщил источник URA.RU в бизнес-кругах.
«На предприятии существует должность заместителя генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с регионами. До недавнего времени ее в качестве и. о. занимал выходец из заксобрания Челябинской области Константин Захаров. Сейчас она освободилась, и Щербаков вернется на родное предприятие», — пояснил URA.RU инсайдер. В пресс-службе компании воздержались от комментариев.
Об уходе с муниципальной службы до истечения срока полномочий Щербаков заявил 30 мая. На должность главы администрации, которую он занимал больше девяти лет, он пришел с поста замгендиректора «Маяка» — градообразующего предприятия госкорпорации «Росатом».
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