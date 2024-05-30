В думе ХМАО приняли закон об эвтаназии бездомных животных, которые проявляют немотивированную агрессию. Такое решение парламентарии приняли на очередном заседании, сообщается на сайте думы Югры.
«Вводятся статьи, регламентирующие перечень мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе эвтаназию животных», — сообщается на сайте. Определять агрессивность животного будет уполномоченный орган. Помимо агрессии причиной эвтаназии может стать неизлечимая болезнь или не совместимая с жизнью травма.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовят законопроект об эвтаназии бродячих собак. После многочисленных доработок депутаты рассмотрели его на очередном заседании.
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