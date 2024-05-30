Этнофестиваль «Югорские обласа» станет праздничной площадкой для выпускников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На этнофестивале "Югорские обласа" соберут 500 выпускников школ из ХМАО
На этнофестивале "Югорские обласа" соберут 500 выпускников школ из ХМАО Фото:

Традиционный этнофестиваль «Югорские обласа» пройдет в ХМАО в новом формате. Событие ознаменуется не только спортивными соревнованиями по гребле на обласах (лодки народов ханты и манси — прим. URA.RU), но и праздником для выпускников из школ округа. Подготовку к этнофестивалю накануне обсудили с замглавы ХМАО Еленой Шумаковой.

«В этом году фестиваль пройдет в новом формате и станет не только спортивным соревнованием по гребле на обласах, но и масштабным праздником для порядка 500 выпускников школ Югры. В числе гостей и участников программы Россотрудничества „Здравствуй, Россия!“», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте „ЮграМегаСпорт“ по итогам встречи с Шумаковой.

Этнофестиваль пройдет с 28 по 30 июня недалеко от Ханты-Мансийска. Для гостей организуют различные активности: площадку с чумами, мастер-классы, этнодискотеку. URA.RU направило запрос в пресс-службу «ЮграМегаСпорт», чтобы узнать подробности программы этнофестиваля и кто из выпускников школ сможет посетить «Югорские обласа». Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Традиционный этнофестиваль «Югорские обласа» пройдет в ХМАО в новом формате. Событие ознаменуется не только спортивными соревнованиями по гребле на обласах (лодки народов ханты и манси — прим. URA.RU), но и праздником для выпускников из школ округа. Подготовку к этнофестивалю накануне обсудили с замглавы ХМАО Еленой Шумаковой. «В этом году фестиваль пройдет в новом формате и станет не только спортивным соревнованием по гребле на обласах, но и масштабным праздником для порядка 500 выпускников школ Югры. В числе гостей и участников программы Россотрудничества „Здравствуй, Россия!“», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте „ЮграМегаСпорт“ по итогам встречи с Шумаковой. Этнофестиваль пройдет с 28 по 30 июня недалеко от Ханты-Мансийска. Для гостей организуют различные активности: площадку с чумами, мастер-классы, этнодискотеку. URA.RU направило запрос в пресс-службу «ЮграМегаСпорт», чтобы узнать подробности программы этнофестиваля и кто из выпускников школ сможет посетить «Югорские обласа». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...