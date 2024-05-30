Этнофестиваль «Югорские обласа» станет праздничной площадкой для выпускников

Традиционный этнофестиваль «Югорские обласа» пройдет в ХМАО в новом формате. Событие ознаменуется не только спортивными соревнованиями по гребле на обласах (лодки народов ханты и манси — прим. URA.RU), но и праздником для выпускников из школ округа. Подготовку к этнофестивалю накануне обсудили с замглавы ХМАО Еленой Шумаковой.
«В этом году фестиваль пройдет в новом формате и станет не только спортивным соревнованием по гребле на обласах, но и масштабным праздником для порядка 500 выпускников школ Югры. В числе гостей и участников программы Россотрудничества „Здравствуй, Россия!“», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте „ЮграМегаСпорт“ по итогам встречи с Шумаковой.
Этнофестиваль пройдет с 28 по 30 июня недалеко от Ханты-Мансийска. Для гостей организуют различные активности: площадку с чумами, мастер-классы, этнодискотеку. URA.RU направило запрос в пресс-службу «ЮграМегаСпорт», чтобы узнать подробности программы этнофестиваля и кто из выпускников школ сможет посетить «Югорские обласа». Ответ ожидается.
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