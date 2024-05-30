ЕР пересмотрела результаты праймериз на выборы в гордуму Челябинска

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ЕР пересмотрела результат Виталия Маслова на праймериз
ЕР пересмотрела результат Виталия Маслова на праймериз Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Президиум «Единой России» аннулировал результаты предварительного внутрипартийного голосования для определения кандидатов на выборах в гордуму Челябинска. Причиной стал изначальный отказ оргкомитета бойцу СВО Илье Новосельцеву в участии в праймериз.

«Президиум Генсовета аннулировал результат руководителя регионального исполкома партии Виталия Маслова и присудил победу Илье Новосельцеву. Из-за формального подхода Новосельцеву отказали в регистрации из-за отсутствия справки об отсутствии судимости», — сообщили в пресс-службе ЕР.

Секретарь генсовета Андрей Турчак предложил заменить кандидатуру Маслова на Новосельцева без «кадровых последствий» для руководителя регисполкома. Он подчеркнул, что у Маслова есть шанс исправить свое положение достойным результатом на выборах Челябинской гордумы.

Результаты праймериз в регионе были объявлены в конце мая. В сентябре челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов. Из них 25 по одномандатным округам и 12 — по партийным спискам.

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Президиум «Единой России» аннулировал результаты предварительного внутрипартийного голосования для определения кандидатов на выборах в гордуму Челябинска. Причиной стал изначальный отказ оргкомитета бойцу СВО Илье Новосельцеву в участии в праймериз. «Президиум Генсовета аннулировал результат руководителя регионального исполкома партии Виталия Маслова и присудил победу Илье Новосельцеву. Из-за формального подхода Новосельцеву отказали в регистрации из-за отсутствия справки об отсутствии судимости», — сообщили в пресс-службе ЕР. Секретарь генсовета Андрей Турчак предложил заменить кандидатуру Маслова на Новосельцева без «кадровых последствий» для руководителя регисполкома. Он подчеркнул, что у Маслова есть шанс исправить свое положение достойным результатом на выборах Челябинской гордумы. Результаты праймериз в регионе были объявлены в конце мая. В сентябре челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов. Из них 25 по одномандатным округам и 12 — по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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