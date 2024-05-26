В ЕР огласили победителей праймериз на выборах в гордуму Челябинска

Пока названы победители праймериз по одномандатным округам ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

В «Единой России» подвели итоги предварительного внутрипартийного голосования для определения кандидатов на выборах в гордуму Челябинска. Результаты праймериз опубликованы на официальном сайте «Единой России» (ЕР).

По итогам праймериз в Курчатовском районе лидируют участник СВО, майор-десантник Артем Барбашин, действующий депутат райсовета Александр Исаев, глава района Сергей Антипов, замдиректора по безопасности Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Игорь Латыпов и топ-менеджер строительной компании «Легион» Сергей Григорьев. В Калининском — участница СВО, фельдшер артиллерийского дивизиона Светлана Гореликова с позывным «Багира». А также действующие депутаты райсовета Илья Исайчук, Антон Рыжий и Денис Лапотышкин.

В Тракторозаводском районе большинство голосов у действующих депутатов районного совета, это Виген Мхитарян, Кирилл Ветхов и Роман Муратчин. Также лидирует Юрий Скалунов — сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала в отставке Скалунова.

В Ленинском побеждают профсоюзный лидер Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), действующий депутат городской думы Михаил Гризодуб. Компанию ему составили директор завода питьевых напитков «Ниагара» Олег Толмачев, исполнительный директор компании «Профит» Виталий Родионов и гендиректор компании «Кемма» Иван Горнов.

В Советском набрали большинство голосов еще ветеран СВО Сергей Бормотов, депутат гордумы и почетный гражданин Челябинска Виталий Рыльских и его коллега по думе Александр Назаров (швейная фабрика «Силуэт»).

Лидерами праймериз в Металлургическом районе стали глава благотворительного фонда «Мамины руки» Татьяна Соколова, председатель Металлургического райсовета Алексей Четвернин и депутат совета, ООО «Пятый автобусный парк» Станислав Новичихин.

Два округа Центрального района достались участнику СВО, полковнику полиции в отставке Евгению Ботову и «думцу» этого созыва Кириллу Матвееву. Итоги праймериз по партийным списка будет подведены позднее.

В сентябре челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов, из них 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Одномандатные округа среди семи районов распределились следующим образом: в Курчатовском районе пять округов, по четыре округа в Калининском, Тракторозаводском и Ленинском районах, по три — в Советском и Металлургическом районах, в Центральном районе два округа. Дважды, в 2014 и в 2019 году, выборы в гордуму Челябинска были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из райсоветов формировалась гордума, в составе 49 депутатов. Этот эксперимент признан неудачным и решено вернуться к прямым выборам гордумы.