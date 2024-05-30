После назначения Руслана Кухарука врио губернатором ХМАО-Югры в политтусовках Тюменской области и северного региона начались разговоры о том, как новый глава будет строить команду. По словам источников URA.RU, близких к мэрии Тюмени, ждать серьезных перемен в правительстве Югры не стоит.
«На первом этапе он точно никого с собой не повезет, там все укомплектовано и налажено. Все четко работает. Да и не его это стиль. Так было и тогда, когда он стал мэром Тюмени», — рассказал источник.
Есть предположение, что Кухарук может усилить команду кем-то из близкого круга после выборов в сентябре. О возможны кандидатах на переезд пока ничего не известно.
Утром 30 мая глава ХМАО Наталья Комарова досрочно сложила полномочия. Руслана Кухарука официально назначили временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным.
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