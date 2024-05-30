В Челябинске подростки разбили камнем стекло чужой машины во дворе. Видео

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Платная парковка рядом с перекрестком Хохрякова-Попова и машины во дворе. Екатеринбург, машина во дворе
Припаркованная машина находилась в одном из дворов Челябинска (фото из архива) Фото:

В Челябинске подростки разбили камнем заднее стекло машины, припаркованной в одном из дворов по улице Арзамасской. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Подростки разбили камнем заднее стекло автомобиля, припаркованного во дворе по улице Арзамасская в Челябинске. Пострадавший написал заявление в полицию, сотрудники устанавливают причастных к происшествию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент попал на камеру домофона, установленного на одном из подъездов дома. На видео показано, как дети кидают камень в машину и убегают.

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В Челябинске подростки разбили камнем заднее стекло машины, припаркованной в одном из дворов по улице Арзамасской. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Подростки разбили камнем заднее стекло автомобиля, припаркованного во дворе по улице Арзамасская в Челябинске. Пострадавший написал заявление в полицию, сотрудники устанавливают причастных к происшествию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инцидент попал на камеру домофона, установленного на одном из подъездов дома. На видео показано, как дети кидают камень в машину и убегают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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