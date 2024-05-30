В Челябинске подростки разбили камнем стекло чужой машины во дворе. Видео

30 мая 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Припаркованная машина находилась в одном из дворов Челябинска (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске подростки разбили камнем заднее стекло машины, припаркованной в одном из дворов по улице Арзамасской. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Подростки разбили камнем заднее стекло автомобиля, припаркованного во дворе по улице Арзамасская в Челябинске. Пострадавший написал заявление в полицию, сотрудники устанавливают причастных к происшествию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инцидент попал на камеру домофона, установленного на одном из подъездов дома. На видео показано, как дети кидают камень в машину и убегают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске подростки разбили камнем заднее стекло машины, припаркованной в одном из дворов по улице Арзамасской. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Подростки разбили камнем заднее стекло автомобиля, припаркованного во дворе по улице Арзамасская в Челябинске. Пострадавший написал заявление в полицию, сотрудники устанавливают причастных к происшествию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инцидент попал на камеру домофона, установленного на одном из подъездов дома. На видео показано, как дети кидают камень в машину и убегают.