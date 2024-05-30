В Челябинске подростки разбили камнем заднее стекло машины, припаркованной в одном из дворов по улице Арзамасской. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Подростки разбили камнем заднее стекло автомобиля, припаркованного во дворе по улице Арзамасская в Челябинске. Пострадавший написал заявление в полицию, сотрудники устанавливают причастных к происшествию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Инцидент попал на камеру домофона, установленного на одном из подъездов дома. На видео показано, как дети кидают камень в машину и убегают.
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