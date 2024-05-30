30 мая 2024

Пентагон обозначил свою позицию по применению оружия США по РФ

Пентагон: передаваемое Киеву оружие должно применяться на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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В США считают, что Украина способна добиться успеха, сосредоточив усилия внутри своих границ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США продолжают придерживаться политики использования предоставляемого Украине оружия только на ее территории. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России», — заявила Сингх. Она также добавила, что Украина способна добиваться успехов, сосредоточив усилия на тактических и оперативных целях внутри своих границ.

Сингх подчеркнула, что ограничения на использование американского оружия распространяются только на те системы, которые были переданы Украине непосредственно от США. В то же время она отметила, что у Украины есть вооружение, полученное от других стран, включая дальнобойные средства поражения.

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США продолжают придерживаться политики использования предоставляемого Украине оружия только на ее территории. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России», — заявила Сингх. Она также добавила, что Украина способна добиваться успехов, сосредоточив усилия на тактических и оперативных целях внутри своих границ. Сингх подчеркнула, что ограничения на использование американского оружия распространяются только на те системы, которые были переданы Украине непосредственно от США. В то же время она отметила, что у Украины есть вооружение, полученное от других стран, включая дальнобойные средства поражения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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