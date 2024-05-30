Пентагон обозначил свою позицию по применению оружия США по РФ

США продолжают придерживаться политики использования предоставляемого Украине оружия только на ее территории. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России», — заявила Сингх. Она также добавила, что Украина способна добиваться успехов, сосредоточив усилия на тактических и оперативных целях внутри своих границ.
Сингх подчеркнула, что ограничения на использование американского оружия распространяются только на те системы, которые были переданы Украине непосредственно от США. В то же время она отметила, что у Украины есть вооружение, полученное от других стран, включая дальнобойные средства поражения.
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