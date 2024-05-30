Пентагон обозначил свою позицию по применению оружия США по РФ

Пентагон: передаваемое Киеву оружие должно применяться на Украине

31 мая 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

В США считают, что Украина способна добиться успеха, сосредоточив усилия внутри своих границ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США продолжают придерживаться политики использования предоставляемого Украине оружия только на ее территории. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России», — заявила Сингх. Она также добавила, что Украина способна добиваться успехов, сосредоточив усилия на тактических и оперативных целях внутри своих границ. Сингх подчеркнула, что ограничения на использование американского оружия распространяются только на те системы, которые были переданы Украине непосредственно от США. В то же время она отметила, что у Украины есть вооружение, полученное от других стран, включая дальнобойные средства поражения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США продолжают придерживаться политики использования предоставляемого Украине оружия только на ее территории. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России», — заявила Сингх. Она также добавила, что Украина способна добиваться успехов, сосредоточив усилия на тактических и оперативных целях внутри своих границ. Сингх подчеркнула, что ограничения на использование американского оружия распространяются только на те системы, которые были переданы Украине непосредственно от США. В то же время она отметила, что у Украины есть вооружение, полученное от других стран, включая дальнобойные средства поражения.