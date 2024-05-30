30 мая 2024

Politico: Байден втайне разрешил Украине наносить удары по территории РФ

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Байден одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США под Харьковом, пишет Politico Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Такое решение приведет к эскалации конфликта, говорится в материале.

«Президент Байден недавно дал указание своей команде убедиться, что Украина сможет использовать американское оружие для ведения ответного огня в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам», — сообщает Politico. Информация о разрешении на использование американского вооружения для ударов по российской территории вызывает серьезные опасения по поводу возможной эскалации конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз просил НАТО разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. По его словам, запрет на атаки — это «нечестно». В частности, в Дании заявили, что страна готова разрешить Украине использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории РФ. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что разговоры о разрешении ВСУ бить по России выдуманными.

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Президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Такое решение приведет к эскалации конфликта, говорится в материале. «Президент Байден недавно дал указание своей команде убедиться, что Украина сможет использовать американское оружие для ведения ответного огня в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам», — сообщает Politico. Информация о разрешении на использование американского вооружения для ударов по российской территории вызывает серьезные опасения по поводу возможной эскалации конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский не раз просил НАТО разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. По его словам, запрет на атаки — это «нечестно». В частности, в Дании заявили, что страна готова разрешить Украине использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории РФ. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что разговоры о разрешении ВСУ бить по России выдуманными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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