Пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона из нарезного ружья в Якутске. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Несколько часов назад вусмерть пьяный мужчина вышел на балкон своей квартиры на улице Лермонтова с нарезным ружьем в руках и произвел не менее 10 выстрелов по припаркованным автомобилям. В этот момент в помещении находились двое его детей, а жена ушла на работу», — передает telegram-канал.
Отмечается, что сорокалетний мужчина 10 дней находился в запое. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и МВД, проводится расследование. После задержания сотрудники обнаружили у подозреваемого еще три ружья в сейфе и несколько ножей — все зарегистрировано на имя мужчины.
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