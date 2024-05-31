Shot: пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона из ружья в Якутске. Фото

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Стрелявшего по машинам мужчину уже задержали Фото:

Пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона из нарезного ружья в Якутске. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«Несколько часов назад вусмерть пьяный мужчина вышел на балкон своей квартиры на улице Лермонтова с нарезным ружьем в руках и произвел не менее 10 выстрелов по припаркованным автомобилям. В этот момент в помещении находились двое его детей, а жена ушла на работу», — передает telegram-канал.

Отмечается, что сорокалетний мужчина 10 дней находился в запое. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и МВД, проводится расследование. После задержания сотрудники обнаружили у подозреваемого еще три ружья в сейфе и несколько ножей — все зарегистрировано на имя мужчины.

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Пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона из нарезного ружья в Якутске. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Несколько часов назад вусмерть пьяный мужчина вышел на балкон своей квартиры на улице Лермонтова с нарезным ружьем в руках и произвел не менее 10 выстрелов по припаркованным автомобилям. В этот момент в помещении находились двое его детей, а жена ушла на работу», — передает telegram-канал. Отмечается, что сорокалетний мужчина 10 дней находился в запое. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и МВД, проводится расследование. После задержания сотрудники обнаружили у подозреваемого еще три ружья в сейфе и несколько ножей — все зарегистрировано на имя мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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