Профессор пермского медвуза рассказала, как спастись от грядущих магнитных бурь

Врач Корягина: во время магнитных бурь следует пить больше воды

31 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Сильная магнитная буря пройдет 23 июня Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Серия магнитных бурь обрушится на Землю в июне. Профессор пермского медуниверситета, доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Корягина в беседе с URA.RU отметила, что к бурям чувствительны дети, женщины, пожилые и люди с хроническими заболеваниями и проблемами с давлением. Врач дала несколько советов, что минимизировать негативное влияние бурь на самочувствие. «При магнитной буре страдают люди с пониженным артериальным давлением. Они чувствуют слабость, тошноту, головокружение и порой даже обморочное состояние, головную боль, снижение настроения, раздражительность, тревожность. Важен доступ свежего воздуха, также следует пить достаточно воды. Для поднятия тонуса можно выпить немного крепкого чая или кофе — не более трех чашек за день», — рассказала Корягина. По ее словам, если же давление у человека повышено, то следует больше отдыхать, избегать волнения, придерживаться легкого рациона и временно отказаться от кофеина. Ранее URA.RU рассказывало, что в июне ожидаются несколько магнитных бурь. 2—4 июня они будут слабыми, 10 июня землян ждет незначительный шторм, а 15 и 22 июня — бури средней силы. Сильная магнитная буря пройдет 23 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Серия магнитных бурь обрушится на Землю в июне. Профессор пермского медуниверситета, доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Корягина в беседе с URA.RU отметила, что к бурям чувствительны дети, женщины, пожилые и люди с хроническими заболеваниями и проблемами с давлением. Врач дала несколько советов, что минимизировать негативное влияние бурь на самочувствие. «При магнитной буре страдают люди с пониженным артериальным давлением. Они чувствуют слабость, тошноту, головокружение и порой даже обморочное состояние, головную боль, снижение настроения, раздражительность, тревожность. Важен доступ свежего воздуха, также следует пить достаточно воды. Для поднятия тонуса можно выпить немного крепкого чая или кофе — не более трех чашек за день», — рассказала Корягина. По ее словам, если же давление у человека повышено, то следует больше отдыхать, избегать волнения, придерживаться легкого рациона и временно отказаться от кофеина. Ранее URA.RU рассказывало, что в июне ожидаются несколько магнитных бурь. 2—4 июня они будут слабыми, 10 июня землян ждет незначительный шторм, а 15 и 22 июня — бури средней силы. Сильная магнитная буря пройдет 23 июня.