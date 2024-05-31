МЧС сообщило подробности борьбы с пожаром на нефтебазе в Краснодарском крае

МЧС: пожар на нефтебазе в Краснодарском крае удалось потушить
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, пожарный рукав, пожарный
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали Фото:

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали. Об этом сообщило МЧС Краснодарского края.

«При ликвидации пожара было задействовано 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава, 22 единицы техники», — говорится в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». Всего на тушение ушло полтора часа.

О возгорании сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала от массированных атак беспилотниками ВСУ. Он отметил, что ВСУ атаковали сразу несколько регионов края. Пострадавших и других разрушений нет.

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Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали. Об этом сообщило МЧС Краснодарского края. «При ликвидации пожара было задействовано 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава, 22 единицы техники», — говорится в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». Всего на тушение ушло полтора часа. О возгорании сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала от массированных атак беспилотниками ВСУ. Он отметил, что ВСУ атаковали сразу несколько регионов края. Пострадавших и других разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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