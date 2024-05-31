Происшествия Пожары МЧС сообщило подробности борьбы с пожаром на нефтебазе в Краснодарском крае МЧС: пожар на нефтебазе в Краснодарском крае удалось потушить 31 мая 2024 в 08:25 Размер текста - 17 + Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали Фото: Илья Московец © URA.RU Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали. Об этом сообщило МЧС Краснодарского края. «При ликвидации пожара было задействовано 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава, 22 единицы техники», — говорится в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». Всего на тушение ушло полтора часа. О возгорании сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала от массированных атак беспилотниками ВСУ. Он отметил, что ВСУ атаковали сразу несколько регионов края. Пострадавших и других разрушений нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали. Об этом сообщило МЧС Краснодарского края. «При ликвидации пожара было задействовано 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава, 22 единицы техники», — говорится в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». Всего на тушение ушло полтора часа. О возгорании сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала от массированных атак беспилотниками ВСУ. Он отметил, что ВСУ атаковали сразу несколько регионов края. Пострадавших и других разрушений нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям