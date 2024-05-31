МЧС сообщило подробности борьбы с пожаром на нефтебазе в Краснодарском крае

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали. Об этом сообщило МЧС Краснодарского края.
«При ликвидации пожара было задействовано 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава, 22 единицы техники», — говорится в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». Всего на тушение ушло полтора часа.
О возгорании сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала от массированных атак беспилотниками ВСУ. Он отметил, что ВСУ атаковали сразу несколько регионов края. Пострадавших и других разрушений нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.