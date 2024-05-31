Мишустин заявил о содействия трудоустройству ветеранов СВО и членов их семей

Мишустин: необходимо содействие трудоустройству ветеранов СВО и членов их семей
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Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024. Нижний Новгород, мишустин михаил
Мишустин обратился к участникам заседания коллегии министерства труда и социальной защиты России Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минтруду необходимо обратить внимание на содействие трудоустройства ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом глава правительства рассказал в ходе обращения к участникам заседания коллегии министерства труда и социальной защиты РФ.

«Совместно с фондом „Защитники Отечества“ должна быть продолжена всесторонняя поддержка, исходя из индивидуальной ситуации каждого обратившегося ветерана и членов семей», — сказал Мишустин. Слова премьер-министра приводятся в официальном telegram-канале правительства.

Он добавил, что в центрах занятости разработан специальный стандарт помощи, оказываемый ветеранам спецоперации. Также, по его словам, для участников СВО предусмотрена возможность сохранения рабочего места, в том числе бесплатное переобучение и участие в программе субсидирования найма.

«Ваша деятельность во многом связана с обеспечением благополучия наших граждан, и они первые видят ее результаты. Несомненно, это большая ответственность», — резюмировал Мишустин.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минтруду необходимо обратить внимание на содействие трудоустройства ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом глава правительства рассказал в ходе обращения к участникам заседания коллегии министерства труда и социальной защиты РФ. «Совместно с фондом „Защитники Отечества“ должна быть продолжена всесторонняя поддержка, исходя из индивидуальной ситуации каждого обратившегося ветерана и членов семей», — сказал Мишустин. Слова премьер-министра приводятся в официальном telegram-канале правительства. Он добавил, что в центрах занятости разработан специальный стандарт помощи, оказываемый ветеранам спецоперации. Также, по его словам, для участников СВО предусмотрена возможность сохранения рабочего места, в том числе бесплатное переобучение и участие в программе субсидирования найма. «Ваша деятельность во многом связана с обеспечением благополучия наших граждан, и они первые видят ее результаты. Несомненно, это большая ответственность», — резюмировал Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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