Мишустин заявил о содействия трудоустройству ветеранов СВО и членов их семей

Мишустин: необходимо содействие трудоустройству ветеранов СВО и членов их семей

31 мая 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Мишустин обратился к участникам заседания коллегии министерства труда и социальной защиты России Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минтруду необходимо обратить внимание на содействие трудоустройства ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом глава правительства рассказал в ходе обращения к участникам заседания коллегии министерства труда и социальной защиты РФ. «Совместно с фондом „Защитники Отечества“ должна быть продолжена всесторонняя поддержка, исходя из индивидуальной ситуации каждого обратившегося ветерана и членов семей», — сказал Мишустин. Слова премьер-министра приводятся в официальном telegram-канале правительства. Он добавил, что в центрах занятости разработан специальный стандарт помощи, оказываемый ветеранам спецоперации. Также, по его словам, для участников СВО предусмотрена возможность сохранения рабочего места, в том числе бесплатное переобучение и участие в программе субсидирования найма. «Ваша деятельность во многом связана с обеспечением благополучия наших граждан, и они первые видят ее результаты. Несомненно, это большая ответственность», — резюмировал Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минтруду необходимо обратить внимание на содействие трудоустройства ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом глава правительства рассказал в ходе обращения к участникам заседания коллегии министерства труда и социальной защиты РФ. «Совместно с фондом „Защитники Отечества“ должна быть продолжена всесторонняя поддержка, исходя из индивидуальной ситуации каждого обратившегося ветерана и членов семей», — сказал Мишустин. Слова премьер-министра приводятся в официальном telegram-канале правительства. Он добавил, что в центрах занятости разработан специальный стандарт помощи, оказываемый ветеранам спецоперации. Также, по его словам, для участников СВО предусмотрена возможность сохранения рабочего места, в том числе бесплатное переобучение и участие в программе субсидирования найма. «Ваша деятельность во многом связана с обеспечением благополучия наших граждан, и они первые видят ее результаты. Несомненно, это большая ответственность», — резюмировал Мишустин.