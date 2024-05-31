ММК определил размер дивидендов акционерам

Акционеры Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) определили размер дивидендов. Как следует из протокола общего собрания акционеров, на одну акцию будет выплачено 2,752 рубля.
«Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО „ММК“ в размере 2,752 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме»,— отмечено в решении.
Датой, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов лица, установлено 10 июня. Также акционеры определились с размером выплат членам совета директоров. На эти цели комбинат направит 150 млн рублей. Выплаты предусмотрены за исполнение обязанностей в период 2024-2025 годов.
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