ММК определил размер дивидендов акционерам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ММК вернулся к выплатам дивидендов
ММК вернулся к выплатам дивидендов Фото:

Акционеры Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) определили размер дивидендов. Как следует из протокола общего собрания акционеров, на одну акцию будет выплачено 2,752 рубля.

«Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО „ММК“ в размере 2,752 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме»,— отмечено в решении.

Датой, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов лица, установлено 10 июня. Также акционеры определились с размером выплат членам совета директоров. На эти цели комбинат направит 150 млн рублей. Выплаты предусмотрены за исполнение обязанностей в период 2024-2025 годов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Акционеры Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) определили размер дивидендов. Как следует из протокола общего собрания акционеров, на одну акцию будет выплачено 2,752 рубля. «Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО „ММК“ в размере 2,752 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме»,— отмечено в решении. Датой, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов лица, установлено 10 июня. Также акционеры определились с размером выплат членам совета директоров. На эти цели комбинат направит 150 млн рублей. Выплаты предусмотрены за исполнение обязанностей в период 2024-2025 годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...