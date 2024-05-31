В Самарской области будет самый молодой в РФ губернатор: биография Вячеслава Федорищева

Путин предложил Федорищеву стать губернатором Самарской области

31 мая 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Путин предложил Федорищеву стать губернатором Самарской области Фото: Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после ухода с поста Дмитрия Азарова. Ранее Федорищев занимал должность председателя правительства Тульской области. В возрасте 34 лет Вячеслав Федорищев может стать самым молодым главой региона в стране. Однако на данный момент самым молодым главой области является губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которому 36 лет. Биография Вячеслава Федорищева — в материале URA.RU. Ранние годы и образование Вячеслав Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ и получил степень кандидата экономических наук. Федорищев окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ Фото: Александр Мельников/РИА Новости Начало карьеры Федорищев начал свою трудовую деятельность в учебном заведении, где ранее учился. Там он прошел путь от специалиста до начальника отдела. В 2012 году Федорищев стал помощником ректора РАНХиГС, а в 2013 году перешел в Минэкономразвития, где работал референтом и затем директором департамента стратегического развития. В период своей работы в министерстве, Вячеслав Федорищев занимался курированием двух ключевых направлений. Так, он отвечал за свод и обобщение материалов правительства, связанных с исполнением майских указов Владимира Путина, и работал над стратегическими документами. В 2016 году в Тульской области Федорищев стал заместителем тогдашнего губернатора региона Алексея Дюмина, где ему было поручено взаимодействие с предприятиями и оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Его работа была направлена на углубление процессов социально-экономического развития региона. В 2022 году он был назначен председателем правительства Тульской области. Также Федорищев является выпускником «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва. Она была основана в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Федорищеву предложили пост губернатора Самарской области Фото: Александр Казаков/РИА Новости Сейчас Путин предложил Федорищеву должность губернатора Самарской области. В свою очередь, политик выразил желание глубоко изучить регион перед разработкой стратегии его развития. Он акцентировал внимание на необходимости строить свою работу, опираясь на предложения и наказы от населения, чтобы укрепить потенциал региона и сделать его еще более привлекательным и конкурентоспособным. Самые молодые главы регионов РФ Федорищев стал самым молодым политиком, вошедшим в президентский кадровый резерв в 2018 году. Он также попал в список Forbes «30 до 30» в апреле 2019 года. На данный момент Вячеслав Федорищев может присоединиться к «клубу глав регионов до 40 лет». В него уже входят Дмитрий Артюхов (36 лет), губернатор Омской области Виталий Хоценко (38 лет) и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (36 лет). Федорищев отметит свой 35-й день рождения 14 июля. Федорищев может стать самым молодым главой региона в РФ Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после ухода с поста Дмитрия Азарова. Ранее Федорищев занимал должность председателя правительства Тульской области. В возрасте 34 лет Вячеслав Федорищев может стать самым молодым главой региона в стране. Однако на данный момент самым молодым главой области является губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которому 36 лет. Биография Вячеслава Федорищева — в материале URA.RU. Вячеслав Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ и получил степень кандидата экономических наук. Федорищев начал свою трудовую деятельность в учебном заведении, где ранее учился. Там он прошел путь от специалиста до начальника отдела. В 2012 году Федорищев стал помощником ректора РАНХиГС, а в 2013 году перешел в Минэкономразвития, где работал референтом и затем директором департамента стратегического развития. В период своей работы в министерстве, Вячеслав Федорищев занимался курированием двух ключевых направлений. Так, он отвечал за свод и обобщение материалов правительства, связанных с исполнением майских указов Владимира Путина, и работал над стратегическими документами. В 2016 году в Тульской области Федорищев стал заместителем тогдашнего губернатора региона Алексея Дюмина, где ему было поручено взаимодействие с предприятиями и оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Его работа была направлена на углубление процессов социально-экономического развития региона. В 2022 году он был назначен председателем правительства Тульской области. Также Федорищев является выпускником «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва. Она была основана в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Сейчас Путин предложил Федорищеву должность губернатора Самарской области. В свою очередь, политик выразил желание глубоко изучить регион перед разработкой стратегии его развития. Он акцентировал внимание на необходимости строить свою работу, опираясь на предложения и наказы от населения, чтобы укрепить потенциал региона и сделать его еще более привлекательным и конкурентоспособным. Федорищев стал самым молодым политиком, вошедшим в президентский кадровый резерв в 2018 году. Он также попал в список Forbes «30 до 30» в апреле 2019 года. На данный момент Вячеслав Федорищев может присоединиться к «клубу глав регионов до 40 лет». В него уже входят Дмитрий Артюхов (36 лет), губернатор Омской области Виталий Хоценко (38 лет) и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (36 лет). Федорищев отметит свой 35-й день рождения 14 июля.