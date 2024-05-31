В Екатеринбурге родители, возмущенные отставкой директора лицея, готовят митинг

Родители учеников элитного лицея №110 в Екатеринбурге подали в министерство общественной безопасности два заявление, чтобы провести митинг — против отставки директора Ирины Виноградовой. Они уверены, что с новым руководителем учреждения Игорем Сметаниным общий язык не найдут, хотя тот заявил, что открыт к диалогу и будет сохранять традиции. О том, какое настроение царит среди родителей, URA.RU рассказала одна из мам.
«На прошлое заявление о проведении митинга получили отказ по формальным основаниям. Пообщавшись с родителями, поняли, что необходимость в этом даже возросла. Поэтому подали новые заявления на митинг с учетом формальных требований на 12 и 15 июня. Организован оргкомитет, который принимает предложения от родителей и учеников», — поделилась собеседница.
Сметанин приступил к исполнению обязанностей 27 мая. Сотрудникам и родителям он отправил видеообращение, в котором призвал к диалогу и заявил, что лицейские традиции, заложенные Виноградовой, сохранит, и признался, что возглавит 110-й лицей для него честь.
Как ранее сообщало URA.RU, с прошлым директором Ириной Виноградовой, работавшей в школе с 1980-х годов, мэрия не стала продлевать трудовой договор, желая омолодить директорский корпус. Сметанин пришел в 110-й лицей из школы №59. За время, пока он был там директором, сумел улучшить ситуацию — нашел спонсоров, начал ремонты. Еще раньше Сметанин возглавлял одну из школ в Карпинске, а также был там депутатом. Все новости по теме URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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