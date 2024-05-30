В ХМАО перекрыли дорогу из-за паводка

В Нижневартовском районе ХМАО из-за паводка затопило дорогу, ведущую к деревне Соснина. Чтобы обеспечить транспортное сообщение с деревней, власти организовали перевозку жителей по воде.
«Подъездная автодорога к деревне Соснина перекрыта из-за паводка. Для жителей деревни организован водный транспорт: теплоход курсирует еженедельно», — сообщили власти Нижневартовского района в telegram-канале. По заявкам в населённый пункт будут доставлены продукты и медикаменты. Если потребуется, жители смогут бесплатно разместиться в гостинице Нижневартовска.
Дорога проходит через ведомственные автодороги «Томскнефти» по территории Томской области. Раньше по ней в деревню ходил автобус, но прибывающая в Оби вода начала разрушать проезжую часть, передвигаться стало небезопасно, поэтому на ней установили заграждения.
Дорогу ремонтировали в 2018 году, ежегодно проводили работы по обустройству объездов. Власти объясняют разрушение трассы изменением русла реки и интенсивным течением. Проблемную дорогу обследовали эксперты. «Межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители окружных департаментов, Томской области и компании „Томскнефть“, оценила текущую ситуацию и выработала предложения по организации транспортного сообщения, ремонту или строительству объездной дороги. Для выполнения этих работ необходимо дождаться снижения уровня воды», — подчеркнул заместитель главы Нижневартовского района Ханиф Абдуллин. Движение восстановят, когда уровень воды в Оби нормализуется.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в зону подтопления рискуют попасть 46 населенных пунктов. В рамках подготовки к паводку в Нижневартовском районе отсыпают дублирующую дорогу к деревне Соснина.
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