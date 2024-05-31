Причина изменения расписания неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Сочи и перенесли вылет самолета в Махачкалу. Перевозчиком выступает авиакомпания «Уральские авиалинии». Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Рейс U6-565 Екатеринбург — Сочи должен был вылететь 1 июня в 04:00, а рейс U6-83 в Махачкалу был запланирован 31 мая в 15:20, но перенесен на 22:40. Причина изменений не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
Причина отмены рейса не уточняется
Судно должно было вылететь днем
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