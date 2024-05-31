В Екатеринбурге отменили и задержали рейсы «Уральских авиалиний». Скрин

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Причина изменения расписания неизвестна
Причина изменения расписания неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Сочи и перенесли вылет самолета в Махачкалу. Перевозчиком выступает авиакомпания «Уральские авиалинии». Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Рейс U6-565 Екатеринбург — Сочи должен был вылететь 1 июня в 04:00, а рейс U6-83 в Махачкалу был запланирован 31 мая в 15:20, но перенесен на 22:40. Причина изменений не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Причина отмены рейса не уточняется
Причина отмены рейса не уточняется
Фото:
Судно должно было вылететь днем
Судно должно было вылететь днем
Фото:

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Сочи и перенесли вылет самолета в Махачкалу. Перевозчиком выступает авиакомпания «Уральские авиалинии». Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Рейс U6-565 Екатеринбург — Сочи должен был вылететь 1 июня в 04:00, а рейс U6-83 в Махачкалу был запланирован 31 мая в 15:20, но перенесен на 22:40. Причина изменений не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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