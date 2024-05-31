Дунцову* и Литвинович* внесли в реестр иноагентов

Журналистов Екатерину Дунцову* и Марину Литвинович* внесли в реестр иноагентов. Об этом говорится на сайте Минюста.
«31 мая 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Андреева, Е.С. Дунцова, П.В. Иванов, М.А. Литвинович, движение „Путь домой“, интернет-проект „SOTA“, проект „Republic“», — говорится в сообщении. Уточняется, что Литвинович и Дунцова распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ.
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Журналистов Екатерину Дунцову* и Марину Литвинович* внесли в реестр иноагентов. Об этом говорится на сайте Минюста. «31 мая 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Андреева, Е.С. Дунцова, П.В. Иванов, М.А. Литвинович, движение „Путь домой“, интернет-проект „SOTA“, проект „Republic“», — говорится в сообщении. Уточняется, что Литвинович и Дунцова распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ. * Физические лица, выполняющие функции иноагентов