Дунцову* и Литвинович* внесли в реестр иноагентов

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новость из сюжета
Иноагенты РФ

Журналистов Екатерину Дунцову* и Марину Литвинович* внесли в реестр иноагентов. Об этом говорится на сайте Минюста.

«31 мая 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Андреева, Е.С. Дунцова, П.В. Иванов, М.А. Литвинович, движение „Путь домой“, интернет-проект „SOTA“, проект „Republic“», — говорится в сообщении. Уточняется, что Литвинович и Дунцова распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов

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Журналистов Екатерину Дунцову* и Марину Литвинович* внесли в реестр иноагентов. Об этом говорится на сайте Минюста. «31 мая 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Андреева, Е.С. Дунцова, П.В. Иванов, М.А. Литвинович, движение „Путь домой“, интернет-проект „SOTA“, проект „Republic“», — говорится в сообщении. Уточняется, что Литвинович и Дунцова распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ. * Физические лица, выполняющие функции иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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