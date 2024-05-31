31 мая 2024

Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов РФ

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков негативно отреагировал на инициативу «Фонда Джорджа Клуни» арестовывать журналистов РФ Фото:

Намерения «Фонда Джорджа Клуни» добиваться арестов российских журналистов за рубежом безумные. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал Песков, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, как в Кремле расценивают эту инициативу.

Ранее представитель «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация хочет добиться от стран Евросоюза и Международного уголовного суда арестов российских журналистов. Речь идет о представителях СМИ, находящихся в Европе. Причиной арестов они назвали освещение событий на Украине.

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Намерения «Фонда Джорджа Клуни» добиваться арестов российских журналистов за рубежом безумные. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал Песков, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, как в Кремле расценивают эту инициативу. Ранее представитель «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация хочет добиться от стран Евросоюза и Международного уголовного суда арестов российских журналистов. Речь идет о представителях СМИ, находящихся в Европе. Причиной арестов они назвали освещение событий на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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