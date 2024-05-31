Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов РФ

31 мая 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Песков негативно отреагировал на инициативу «Фонда Джорджа Клуни» арестовывать журналистов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Намерения «Фонда Джорджа Клуни» добиваться арестов российских журналистов за рубежом безумные. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал Песков, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, как в Кремле расценивают эту инициативу. Ранее представитель «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация хочет добиться от стран Евросоюза и Международного уголовного суда арестов российских журналистов. Речь идет о представителях СМИ, находящихся в Европе. Причиной арестов они назвали освещение событий на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Намерения «Фонда Джорджа Клуни» добиваться арестов российских журналистов за рубежом безумные. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал Песков, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, как в Кремле расценивают эту инициативу. Ранее представитель «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация хочет добиться от стран Евросоюза и Международного уголовного суда арестов российских журналистов. Речь идет о представителях СМИ, находящихся в Европе. Причиной арестов они назвали освещение событий на Украине.