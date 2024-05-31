Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов РФ

Намерения «Фонда Джорджа Клуни» добиваться арестов российских журналистов за рубежом безумные. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал Песков, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, как в Кремле расценивают эту инициативу.
Ранее представитель «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация хочет добиться от стран Евросоюза и Международного уголовного суда арестов российских журналистов. Речь идет о представителях СМИ, находящихся в Европе. Причиной арестов они назвали освещение событий на Украине.
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