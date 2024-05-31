Самолет, летевший из Москвы в Сургут, приземлился в Нижневартовске

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Сургут, приземлился в Нижневартовске из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщил югорчанин, у которого на самолете летели родители. .
«Самолет рейса SU1510 приземлился не в Сургуте, а в Нижневартовске. Родителей три часа держали в самолете. Вместо трех ночи, они приземлились в Сургуте в районе полседьмого утра», — рассказал югорчанин.
На сайте «Яндекс. Путешествия» указано, что самолет вылетел в 22:03, а в 03:00 он якобы прилетел в Сургут. Югорчанин рассказал, что задержка и приземление в Нижневартовске произошло из-за плохой погоды.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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