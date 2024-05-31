31 мая 2024

Самолет, летевший из Москвы в Сургут, приземлился в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиры приземлились в Сургуте в районе семи часов утра
Пассажиры приземлились в Сургуте в районе семи часов утра Фото:

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Сургут, приземлился в Нижневартовске из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщил югорчанин, у которого на самолете летели родители. .  

«Самолет рейса SU1510 приземлился не в Сургуте, а в Нижневартовске. Родителей три часа держали в самолете. Вместо трех ночи, они приземлились в Сургуте в районе полседьмого утра», — рассказал югорчанин.

На сайте «Яндекс. Путешествия» указано, что самолет вылетел в 22:03, а в 03:00 он якобы прилетел в Сургут. Югорчанин рассказал, что задержка и приземление в Нижневартовске произошло из-за плохой погоды.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Сургут, приземлился в Нижневартовске из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщил югорчанин, у которого на самолете летели родители. .   «Самолет рейса SU1510 приземлился не в Сургуте, а в Нижневартовске. Родителей три часа держали в самолете. Вместо трех ночи, они приземлились в Сургуте в районе полседьмого утра», — рассказал югорчанин. На сайте «Яндекс. Путешествия» указано, что самолет вылетел в 22:03, а в 03:00 он якобы прилетел в Сургут. Югорчанин рассказал, что задержка и приземление в Нижневартовске произошло из-за плохой погоды. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...