31 мая 2024

Моор демонтировал рекламу застройщика в знак уважения Комаровой

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, моор александр, комарова наталья
Моор продемонстрировал уважение к Комаровой даже после ее ухода с должности главы ХМАО Фото:

В Тюменской области демонтировали рекламу строительной компании «Брусника», которая появилась в регионе после назначения экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Баннеры со слоганами «Югра, тебе повезло» и «Спасибо, Тюмень! (Брусника, Сургут)» убрали по требованию губернатора Александра Моора. Информацию сообщили источники из тюменского политического истеблишмента.

«Реклама была расценена как издевка над бывшей главой ХМАО Натальей Комаровой. Восторг по поводу назначения нового губернатора выглядел некорректно по отношению к старому. Моор ценит хорошие отношениях с Комаровой даже несмотря на ее уход. Поэтому всю рекламу немедленно убрали», — передают собеседники агентства.

Сегодня, 1 июня Руслан Кухарук официально сложил полномочия главы Тюмени. За досрочную отставку проголосовали депутаты гордумы. Исполняющим обязанности мэра города назначен Петр Вагин.

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В Тюменской области демонтировали рекламу строительной компании «Брусника», которая появилась в регионе после назначения экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Баннеры со слоганами «Югра, тебе повезло» и «Спасибо, Тюмень! (Брусника, Сургут)» убрали по требованию губернатора Александра Моора. Информацию сообщили источники из тюменского политического истеблишмента. «Реклама была расценена как издевка над бывшей главой ХМАО Натальей Комаровой. Восторг по поводу назначения нового губернатора выглядел некорректно по отношению к старому. Моор ценит хорошие отношениях с Комаровой даже несмотря на ее уход. Поэтому всю рекламу немедленно убрали», — передают собеседники агентства. Сегодня, 1 июня Руслан Кухарук официально сложил полномочия главы Тюмени. За досрочную отставку проголосовали депутаты гордумы. Исполняющим обязанности мэра города назначен Петр Вагин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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