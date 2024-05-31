В ХМАО отремонтируют часть трассы

В ХМАО отремонтируют трассу Нефтеюганск — левый берег реки Обь до 1 октября 2025 года. Об этом сообщило правительство региона.
«Оживленный участок дороги Нефтеюганск — левый берег реки Обь, по которому проходит основное движение в города Сургут и Нефтеюганск, поселки Сингапай, Чеускино, Высокий Мыс, Тундрино реконструируют до 1 октября 2025 года», — написало правительство в telegram-канале.
Ремонт будет осуществляться с 9 по 16 километр трассы. Власти планируют обустроить асфальтобетонное покрытие в основном направлении и на местах автобусных остановок. Кроме того, укрепят земляные обочины.
Власти региона планируют отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» более 50 километров трасс в округе. В частности, обновят участок дороги Сургут — Нижневартовск с 76 по 91 километры. Кроме этого, завершится ремонт отрезка с 213 по 217 километры.
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