31 мая 2024

В ХМАО отремонтируют часть трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт будет проходить с 9 по 16 километр трассы
Ремонт будет проходить с 9 по 16 километр трассы Фото:

В ХМАО отремонтируют трассу Нефтеюганск — левый берег реки Обь до 1 октября 2025 года. Об этом сообщило правительство региона. 

«Оживленный участок дороги Нефтеюганск — левый берег реки Обь, по которому проходит основное движение в города Сургут и Нефтеюганск, поселки Сингапай, Чеускино, Высокий Мыс, Тундрино реконструируют до 1 октября 2025 года», — написало правительство в telegram-канале. 

Ремонт будет осуществляться с 9 по 16 километр трассы. Власти планируют обустроить асфальтобетонное покрытие в основном направлении и на местах автобусных остановок. Кроме того, укрепят земляные обочины.

Власти региона планируют отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» более 50 километров трасс в округе. В частности, обновят участок дороги Сургут — Нижневартовск с 76 по 91 километры. Кроме этого, завершится ремонт отрезка с 213 по 217 километры.

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В ХМАО отремонтируют трассу Нефтеюганск — левый берег реки Обь до 1 октября 2025 года. Об этом сообщило правительство региона.  «Оживленный участок дороги Нефтеюганск — левый берег реки Обь, по которому проходит основное движение в города Сургут и Нефтеюганск, поселки Сингапай, Чеускино, Высокий Мыс, Тундрино реконструируют до 1 октября 2025 года», — написало правительство в telegram-канале.  Ремонт будет осуществляться с 9 по 16 километр трассы. Власти планируют обустроить асфальтобетонное покрытие в основном направлении и на местах автобусных остановок. Кроме того, укрепят земляные обочины. Власти региона планируют отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» более 50 километров трасс в округе. В частности, обновят участок дороги Сургут — Нижневартовск с 76 по 91 километры. Кроме этого, завершится ремонт отрезка с 213 по 217 километры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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