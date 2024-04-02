Власти ХМАО анонсировали автотрассы, которые отремонтируют в 2024 году

02 апреля 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

По нацпроекту планируют отремонтировать 53 км автодорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО планируют отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» боле 50 километров автотрасс в округе. Информация была опубликована в tg-канале Стройкомплекс Югры. «На окружном штабе по строительству обсудили работы по проекту „Безопасные качественные дороги“. В 2024 году в Югре по нацпроекту приведут в нормативное состояние 52,9 км автодорог», — указано в посте. В планах обновить участок автодороги Сургут-Нижневартовск с 76 по 91 километры. Кроме этого, завершится ремонт отрезка с 213 по 217 километры. Также продолжится ремонт трассы Югорск-Таежный. «Реконструкция 19-километрового участка трассы Югорск-Таежный идет по графику. Готовность объекта составляет 20%. Основательно ремонтируют трассу Уренгой — Надым — Советский. На 70% укреплено основание дороги щебнем, монтируются водопропускные трубы для отвода талых и паводковых вод. Югорчане смогут оценить новую дорогу уже через 7 месяцев. Объект сдадут в октябре 2024 года», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пыть-Яха недовольны состоянием автомобильного моста. Они жалуются на постоянные пробки из-за плохого качества дороги и ям. Югорчане призывают власти к незамедлительному ремонту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО планируют отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» боле 50 километров автотрасс в округе. Информация была опубликована в tg-канале Стройкомплекс Югры. «На окружном штабе по строительству обсудили работы по проекту „Безопасные качественные дороги“. В 2024 году в Югре по нацпроекту приведут в нормативное состояние 52,9 км автодорог», — указано в посте. В планах обновить участок автодороги Сургут-Нижневартовск с 76 по 91 километры. Кроме этого, завершится ремонт отрезка с 213 по 217 километры. Также продолжится ремонт трассы Югорск-Таежный. «Реконструкция 19-километрового участка трассы Югорск-Таежный идет по графику. Готовность объекта составляет 20%. Основательно ремонтируют трассу Уренгой — Надым — Советский. На 70% укреплено основание дороги щебнем, монтируются водопропускные трубы для отвода талых и паводковых вод. Югорчане смогут оценить новую дорогу уже через 7 месяцев. Объект сдадут в октябре 2024 года», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пыть-Яха недовольны состоянием автомобильного моста. Они жалуются на постоянные пробки из-за плохого качества дороги и ям. Югорчане призывают власти к незамедлительному ремонту.