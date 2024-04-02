Власти ХМАО анонсировали автотрассы, которые отремонтируют в 2024 году

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По нацпроекту планируют отремонтировать 53 км автодорог Фото:

Власти ХМАО планируют отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» боле 50 километров автотрасс в округе. Информация была опубликована в tg-канале Стройкомплекс Югры.

«На окружном штабе по строительству обсудили работы по проекту „Безопасные качественные дороги“. В 2024 году в Югре по нацпроекту приведут в нормативное состояние 52,9 км автодорог», — указано в посте.

В планах обновить участок автодороги Сургут-Нижневартовск с 76 по 91 километры. Кроме этого, завершится ремонт отрезка с 213 по 217 километры. Также продолжится ремонт трассы Югорск-Таежный. «Реконструкция 19-километрового участка трассы Югорск-Таежный идет по графику. Готовность объекта составляет 20%. Основательно ремонтируют трассу Уренгой — Надым — Советский. На 70% укреплено основание дороги щебнем, монтируются водопропускные трубы для отвода талых и паводковых вод. Югорчане смогут оценить новую дорогу уже через 7 месяцев. Объект сдадут в октябре 2024 года», — сказано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Пыть-Яха недовольны состоянием автомобильного моста. Они жалуются на постоянные пробки из-за плохого качества дороги и ям. Югорчане призывают власти к незамедлительному ремонту.

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Власти ХМАО планируют отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» боле 50 километров автотрасс в округе. Информация была опубликована в tg-канале Стройкомплекс Югры. «На окружном штабе по строительству обсудили работы по проекту „Безопасные качественные дороги“. В 2024 году в Югре по нацпроекту приведут в нормативное состояние 52,9 км автодорог», — указано в посте. В планах обновить участок автодороги Сургут-Нижневартовск с 76 по 91 километры. Кроме этого, завершится ремонт отрезка с 213 по 217 километры. Также продолжится ремонт трассы Югорск-Таежный. «Реконструкция 19-километрового участка трассы Югорск-Таежный идет по графику. Готовность объекта составляет 20%. Основательно ремонтируют трассу Уренгой — Надым — Советский. На 70% укреплено основание дороги щебнем, монтируются водопропускные трубы для отвода талых и паводковых вод. Югорчане смогут оценить новую дорогу уже через 7 месяцев. Объект сдадут в октябре 2024 года», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пыть-Яха недовольны состоянием автомобильного моста. Они жалуются на постоянные пробки из-за плохого качества дороги и ям. Югорчане призывают власти к незамедлительному ремонту.
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