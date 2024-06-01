Президент «Урала» Иванов заявил, что готов к отставке после вылета из РПЛ

02 июня 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Григорий Иванов руководит «Уралом» с 2003 года Фото: Илья Московец © URA.RU Президент екатеринбургского ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что готов к отставке после вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). Но в то же время напомнил о своих заслугах. «Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в „Урале“, мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями, — цитирует Иванова ТАСС — Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму». 1 июня «Урал» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» в ответном стыковом матче со счетом 2:1. Однако этого не хватило для сохранения прописки в РПЛ — ведь в первой игре, 29 мая на «Екатеринбург Арене», «шмели» проиграли 0:2. На следующий день после того матча уволили главного тренера Виктора Гончаренко. Иванов заявил, что отставку нужно было провести раньше. «Я виноват, что команда так бездарно закончила сезон», — сказал менеджер. «Урал» выступал в Премьер-лиге с сезона 2013/2014. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент екатеринбургского ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что готов к отставке после вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). Но в то же время напомнил о своих заслугах. «Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в „Урале“, мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями, — цитирует Иванова ТАСС — Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму». 1 июня «Урал» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» в ответном стыковом матче со счетом 2:1. Однако этого не хватило для сохранения прописки в РПЛ — ведь в первой игре, 29 мая на «Екатеринбург Арене», «шмели» проиграли 0:2. На следующий день после того матча уволили главного тренера Виктора Гончаренко. Иванов заявил, что отставку нужно было провести раньше. «Я виноват, что команда так бездарно закончила сезон», — сказал менеджер. «Урал» выступал в Премьер-лиге с сезона 2013/2014.