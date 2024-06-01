01 июня 2024
31 мая 2024

Президент «Урала» Иванов заявил, что готов к отставке после вылета из РПЛ

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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, иванов григорий
Григорий Иванов руководит «Уралом» с 2003 года Фото:

Президент екатеринбургского ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что готов к отставке после вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). Но в то же время напомнил о своих заслугах.

«Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в „Урале“, мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями, — цитирует Иванова ТАСС — Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму».

1 июня «Урал» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» в ответном стыковом матче со счетом 2:1. Однако этого не хватило для сохранения прописки в РПЛ — ведь в первой игре, 29 мая на «Екатеринбург Арене», «шмели» проиграли 0:2. На следующий день после того матча уволили главного тренера Виктора Гончаренко.

Иванов заявил, что отставку нужно было провести раньше. «Я виноват, что команда так бездарно закончила сезон», — сказал менеджер. «Урал» выступал в Премьер-лиге с сезона 2013/2014.

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Президент екатеринбургского ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что готов к отставке после вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). Но в то же время напомнил о своих заслугах. «Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в „Урале“, мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями, — цитирует Иванова ТАСС — Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму». 1 июня «Урал» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» в ответном стыковом матче со счетом 2:1. Однако этого не хватило для сохранения прописки в РПЛ — ведь в первой игре, 29 мая на «Екатеринбург Арене», «шмели» проиграли 0:2. На следующий день после того матча уволили главного тренера Виктора Гончаренко. Иванов заявил, что отставку нужно было провести раньше. «Я виноват, что команда так бездарно закончила сезон», — сказал менеджер. «Урал» выступал в Премьер-лиге с сезона 2013/2014.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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