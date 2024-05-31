«Урал» вылетел из элиты российского футбола — впервые за 11 лет

«Урал» покидает Российскую премьер-лигу

01 июня 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Урала» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ФК «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги, в которой выступал с сезона 2013/2014. Ответный стыковой матч с тольяттинским «Акроном», где «Уралу» нужна была победа с перевесом в три мяча, завершился победой «шмелей» со счетом 2:1. Игра проходила в Жигулевске на стадионе «Кристалл». На 47-й минуте за хозяев забил Андрес Понсе. «Урал» отыгрался на 74-й благодаря голу Сильвие Бегича, он же забил на 79-й. В конце матча, уже в добавленное время, у «Урала» было два голевых момента. Первый матч — 29 мая на «Екатеринбург Арене» — «Урал» проиграл 0:2, за игрой наблюдал губернатор Евгений Куйвашев, покинувший трибуну после второго гола. На следующий день был уволен главный тренер Виктор Гончаренко. Под его руководством «Урал» в основном розыгрыше РПЛ занял 14-е место (из 16). А «Акрон» в Первой лиге стал третьим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФК «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги, в которой выступал с сезона 2013/2014. Ответный стыковой матч с тольяттинским «Акроном», где «Уралу» нужна была победа с перевесом в три мяча, завершился победой «шмелей» со счетом 2:1. Игра проходила в Жигулевске на стадионе «Кристалл». На 47-й минуте за хозяев забил Андрес Понсе. «Урал» отыгрался на 74-й благодаря голу Сильвие Бегича, он же забил на 79-й. В конце матча, уже в добавленное время, у «Урала» было два голевых момента. Первый матч — 29 мая на «Екатеринбург Арене» — «Урал» проиграл 0:2, за игрой наблюдал губернатор Евгений Куйвашев, покинувший трибуну после второго гола. На следующий день был уволен главный тренер Виктор Гончаренко. Под его руководством «Урал» в основном розыгрыше РПЛ занял 14-е место (из 16). А «Акрон» в Первой лиге стал третьим.