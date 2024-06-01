В ХМАО по приказу Бастрыкина заведено уголовное дело из-за аварийного дома

В Горноправдинске (ХМАО) ответственные за расселение аварийного дома постоянно переносят сроки, а жильцы вынуждены жить в разрушающемся здании и подвергаться опасности. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.
«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о длительном не расселении аварийного дома в г. Горноправдинске ХМАО — Югры. Здание, 1985 года постройки, признано непригодным для проживания в 2016 году. Жильцы опасаются за свою безопасность», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В здании разрушаются стены, сгнил каркас, а в межэтажных перекрытиях трещины. Обращения жителей в местную администрацию результатов не принесли. До настоящего момента собственникам благоустроенные жилые помещения не предоставлены, а сроки расселения регулярно переносятся. Ситуация также ранее освещалась в СМИ.
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