01 июня 2024
31 мая 2024

В ХМАО по приказу Бастрыкина заведено уголовное дело из-за аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин вступился за жителей ХМАО, живущих в аварийном доме
Бастрыкин вступился за жителей ХМАО, живущих в аварийном доме Фото:

В Горноправдинске (ХМАО) ответственные за расселение аварийного дома постоянно переносят сроки, а жильцы вынуждены жить в разрушающемся здании и подвергаться опасности. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.

«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о длительном не расселении аварийного дома в г. Горноправдинске ХМАО — Югры. Здание, 1985 года постройки, признано непригодным для проживания в 2016 году. Жильцы опасаются за свою безопасность», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В здании разрушаются стены, сгнил каркас, а в межэтажных перекрытиях трещины. Обращения жителей в местную администрацию результатов не принесли. До настоящего момента собственникам благоустроенные жилые помещения не предоставлены, а сроки расселения регулярно переносятся. Ситуация также ранее освещалась в СМИ.

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В Горноправдинске (ХМАО) ответственные за расселение аварийного дома постоянно переносят сроки, а жильцы вынуждены жить в разрушающемся здании и подвергаться опасности. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело. «Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о длительном не расселении аварийного дома в г. Горноправдинске ХМАО — Югры. Здание, 1985 года постройки, признано непригодным для проживания в 2016 году. Жильцы опасаются за свою безопасность», — сообщается в telegram-канале ведомства. В здании разрушаются стены, сгнил каркас, а в межэтажных перекрытиях трещины. Обращения жителей в местную администрацию результатов не принесли. До настоящего момента собственникам благоустроенные жилые помещения не предоставлены, а сроки расселения регулярно переносятся. Ситуация также ранее освещалась в СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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