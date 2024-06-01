01 июня 2024

В Иране впервые на выборах президента поучаствует женщина

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В Иране пройдут президентские выборы
В Иране пройдут президентские выборы Фото:
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В Иране впервые в истории женщина примет участие в выборах президента страны. Кандидатура политика Зохре Элахиян была официально зарегистрирована. Об этом объявил представитель избирательного штаба Мохсен Эслами.

«Госпожа Зохре Элахиян зарегистрировалась для участия в выборах», — сообщил Эслами в эфире телеканала IRIB. Он также уточнил, что ранее некоторым иранкам было отказано в регистрации, поскольку они не соответствовали установленным условиям.

Помимо Элахиян, количество кандидатов, стремящихся занять президентский пост в Иране, достигло 17 человек за три дня регистрации. Прежде женщины не участвовали в президентских выборах на таком уровне.

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В Иране впервые в истории женщина примет участие в выборах президента страны. Кандидатура политика Зохре Элахиян была официально зарегистрирована. Об этом объявил представитель избирательного штаба Мохсен Эслами. «Госпожа Зохре Элахиян зарегистрировалась для участия в выборах», — сообщил Эслами в эфире телеканала IRIB. Он также уточнил, что ранее некоторым иранкам было отказано в регистрации, поскольку они не соответствовали установленным условиям. Помимо Элахиян, количество кандидатов, стремящихся занять президентский пост в Иране, достигло 17 человек за три дня регистрации. Прежде женщины не участвовали в президентских выборах на таком уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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