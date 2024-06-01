В Иране впервые на выборах президента поучаствует женщина

В Иране впервые в истории женщина примет участие в выборах президента страны. Кандидатура политика Зохре Элахиян была официально зарегистрирована. Об этом объявил представитель избирательного штаба Мохсен Эслами.
«Госпожа Зохре Элахиян зарегистрировалась для участия в выборах», — сообщил Эслами в эфире телеканала IRIB. Он также уточнил, что ранее некоторым иранкам было отказано в регистрации, поскольку они не соответствовали установленным условиям.
Помимо Элахиян, количество кандидатов, стремящихся занять президентский пост в Иране, достигло 17 человек за три дня регистрации. Прежде женщины не участвовали в президентских выборах на таком уровне.
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