NL Times: ВСУ получат 24 голландских истребителя F-16

02 июня 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Доставку F-16 в Украину координируют Нидерланды, Дания, Бельгия и США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16 для использования в военных операциях против целей на территории России. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот. «Ограничения на то, где Украина может их использовать, никогда не обсуждались. Передача истребителей не требует одобрения США, хотя самолеты американского производства», — цитирует слова Брюинс Слот NL Times. Министр иностранных дел уточнила, что Киеву отправят 24 американских истребителя. Заявления были сделаны после консультаций с коллегами по НАТО в Праге. Брюинс Слот добавила, что принцип использования F-16 такой же, как и для всего остального оружия, поставляемого Нидерландами: оно может применяться на российской территории в контексте самообороны. Таким образом применение не ограничивается приграничным районом близ Харькова, как в случае с американским оружием. Как сообщало URA.RU ранее, разрешить Украине использовать переданные ей истребители F-16 для ударов по целям на территории России готова Дания. Идею поддержал канцлер Германии Олаф Шольц. В конце мая в Министерстве обороны США заявили, что первая партия украинских военных прошла курс обучения для полетов на американских истребителях F-16. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16 для использования в военных операциях против целей на территории России. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот. «Ограничения на то, где Украина может их использовать, никогда не обсуждались. Передача истребителей не требует одобрения США, хотя самолеты американского производства», — цитирует слова Брюинс Слот NL Times. Министр иностранных дел уточнила, что Киеву отправят 24 американских истребителя. Заявления были сделаны после консультаций с коллегами по НАТО в Праге. Брюинс Слот добавила, что принцип использования F-16 такой же, как и для всего остального оружия, поставляемого Нидерландами: оно может применяться на российской территории в контексте самообороны. Таким образом применение не ограничивается приграничным районом близ Харькова, как в случае с американским оружием. Как сообщало URA.RU ранее, разрешить Украине использовать переданные ей истребители F-16 для ударов по целям на территории России готова Дания. Идею поддержал канцлер Германии Олаф Шольц. В конце мая в Министерстве обороны США заявили, что первая партия украинских военных прошла курс обучения для полетов на американских истребителях F-16.