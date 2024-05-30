ВСУ будут использовать F-16 для ударов по РФ: главное об СВО к вечеру 30 мая

Дания разрешит Украине использовать F-16 для нанесения ударов по РФ

30 мая 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Истребители F-16 могут быть использованы ВСУ для ударов по России Фото: Staff Sgt. Matthew Kakaris / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дания готова разрешить Украине использовать переданные ей истребители F-16 для ударов по целям на территории России. Все главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 30 мая — в материале URA.RU. Разрешение для Украины на удары по России Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает идею использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил осведомленный источник. Запад готовит Украину для удара по России с воздуха, чтобы предотвратить появление санитарной зоны в Харьковской области. Для этого ведутся поставки истребителей F-16, Польша закупает американские ракеты, а Швеция предоставляет самолеты-разведчики. Позволив Украине атаковать российскую территорию, западные страны столкнутся с негативными последствиями, которые могут затронуть их собственные интересы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дания, в свою очередь, готова разрешить Украине использовать переданные ею истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Освобождение Часова Яра Большая часть территории Часова Яра в ДНР уже освобождена. Продолжает зачистка территории от ВСУ. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, солдаты ВСУ для обороны используют бетонные укрепления и российским бойцам приходится «выковыривать каждый опорник». Удары ВСУ по системам оповещения о ракетном нападении на территории России США обеспокоены попытками Украины наносить удары по системам оповещения о ракетном нападении на территории России. Эта обеспокоенность связана с риском нанесения ущерба стратегической стабильности между США и Россией, а также с рассмотрением администрацией президента Джо Байдена возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь России Атаки со стороны ВСУ Минобороны сообщило о ряде успешных действий ВС РФ против ВСУ. Так, в ночь на 30 мая в акватории Азовского моря рядом с Крымом были перехвачены восемь ракет ATACMS системами противовоздушной обороны. Кроме того, были уничтожены два безэкипажных катера. Также утром 30 мая над Краснодарским краем средства ПВО сбили пять украинских беспилотников. Помимо этого, Вооруженные силы РФ провели успешную операцию по уничтожению катеров ВСУ в Черном море, передает Пятый канал. Согласно сообщению главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский беспилотник атаковал пассажирскую «Газель» в селе Зозули. В результате атаки один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Также в ходе инцидента пострадала кровля частного дома, но жители не пострадали. Когда завершится СВО Президент РФ Владимир Путин во время общения с семьей из Донецка, отвечая на их вопрос о сроках окончания специальной военной операции на Украине, не назвал точных дат. По его словам, в итоге «все встанет на места». Семья из Донецка отметила, что пока не загадывают на будущее о каких-либо делах и планах. Они добавили, что теряют надежду на лучшее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дания готова разрешить Украине использовать переданные ей истребители F-16 для ударов по целям на территории России. Все главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 30 мая — в материале URA.RU. Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает идею использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил осведомленный источник. Запад готовит Украину для удара по России с воздуха, чтобы предотвратить появление санитарной зоны в Харьковской области. Для этого ведутся поставки истребителей F-16, Польша закупает американские ракеты, а Швеция предоставляет самолеты-разведчики. Позволив Украине атаковать российскую территорию, западные страны столкнутся с негативными последствиями, которые могут затронуть их собственные интересы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дания, в свою очередь, готова разрешить Украине использовать переданные ею истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Большая часть территории Часова Яра в ДНР уже освобождена. Продолжает зачистка территории от ВСУ. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, солдаты ВСУ для обороны используют бетонные укрепления и российским бойцам приходится «выковыривать каждый опорник». США обеспокоены попытками Украины наносить удары по системам оповещения о ракетном нападении на территории России. Эта обеспокоенность связана с риском нанесения ущерба стратегической стабильности между США и Россией, а также с рассмотрением администрацией президента Джо Байдена возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь России Минобороны сообщило о ряде успешных действий ВС РФ против ВСУ. Так, в ночь на 30 мая в акватории Азовского моря рядом с Крымом были перехвачены восемь ракет ATACMS системами противовоздушной обороны. Кроме того, были уничтожены два безэкипажных катера. Также утром 30 мая над Краснодарским краем средства ПВО сбили пять украинских беспилотников. Помимо этого, Вооруженные силы РФ провели успешную операцию по уничтожению катеров ВСУ в Черном море, передает Пятый канал. Согласно сообщению главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский беспилотник атаковал пассажирскую «Газель» в селе Зозули. В результате атаки один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Также в ходе инцидента пострадала кровля частного дома, но жители не пострадали. Президент РФ Владимир Путин во время общения с семьей из Донецка, отвечая на их вопрос о сроках окончания специальной военной операции на Украине, не назвал точных дат. По его словам, в итоге «все встанет на места». Семья из Донецка отметила, что пока не загадывают на будущее о каких-либо делах и планах. Они добавили, что теряют надежду на лучшее.