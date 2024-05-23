23 мая 2024

Пентагон: украинские пилоты закончили обучаться управлению F-16

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, нато, истребитель, f-16, авиациия, ф-16, ф16, f16,  stock
Первые украинские военные освоили управление американскими истребителями Фото:

Первая партия украинских военных прошла курс обучения для полетов на американских истребителях F-16. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

«Первый набор украинских учащихся выпустился. В апреле обучение в Аризоне проходили 12 украинских пилотов», — цитируют РИА Новости собственные источники в ВС США.

Как сообщало URA.RU, недавно Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. В 2023 году Киев настойчиво подталкивал своих зарубежных партнеров к поставке американских истребителей F-16. Причиной этому является превосходство российских истребителей Су-35. 12 мая издание Кении Standard написало, что первые F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель.

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Первая партия украинских военных прошла курс обучения для полетов на американских истребителях F-16. Об этом сообщили в Министерстве обороны США. «Первый набор украинских учащихся выпустился. В апреле обучение в Аризоне проходили 12 украинских пилотов», — цитируют РИА Новости собственные источники в ВС США. Как сообщало URA.RU, недавно Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. В 2023 году Киев настойчиво подталкивал своих зарубежных партнеров к поставке американских истребителей F-16. Причиной этому является превосходство российских истребителей Су-35. 12 мая издание Кении Standard написало, что первые F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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