Пентагон: украинские пилоты закончили обучаться управлению F-16

24 мая 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Первые украинские военные освоили управление американскими истребителями Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Первая партия украинских военных прошла курс обучения для полетов на американских истребителях F-16. Об этом сообщили в Министерстве обороны США. «Первый набор украинских учащихся выпустился. В апреле обучение в Аризоне проходили 12 украинских пилотов», — цитируют РИА Новости собственные источники в ВС США. Как сообщало URA.RU, недавно Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. В 2023 году Киев настойчиво подталкивал своих зарубежных партнеров к поставке американских истребителей F-16. Причиной этому является превосходство российских истребителей Су-35. 12 мая издание Кении Standard написало, что первые F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первая партия украинских военных прошла курс обучения для полетов на американских истребителях F-16. Об этом сообщили в Министерстве обороны США. «Первый набор украинских учащихся выпустился. В апреле обучение в Аризоне проходили 12 украинских пилотов», — цитируют РИА Новости собственные источники в ВС США. Как сообщало URA.RU, недавно Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. В 2023 году Киев настойчиво подталкивал своих зарубежных партнеров к поставке американских истребителей F-16. Причиной этому является превосходство российских истребителей Су-35. 12 мая издание Кении Standard написало, что первые F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель.