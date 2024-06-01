01 июня 2024

Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировались 75 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Из горящего здания пожарные спасли трех человек (архивное фото)
Из горящего здания пожарные спасли трех человек (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 1 июня загорелась квартира в пятиэтажном доме в Выездном переулке. Из-за возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 72 человека, еще троих спасли прибывшие пожарные, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасены три человека. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 72 человека, в том числе четверо детей», — говорится на сайте ведомства.

Пожар распространился на площади пять квадратных метров. В тушении огня были задействованы 19 спасателей и семь машин спецтехники. Возгорание удалось потушить через 21 минуту после первого сообщения о происшествии.

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В Екатеринбурге вечером 1 июня загорелась квартира в пятиэтажном доме в Выездном переулке. Из-за возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 72 человека, еще троих спасли прибывшие пожарные, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасены три человека. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 72 человека, в том числе четверо детей», — говорится на сайте ведомства. Пожар распространился на площади пять квадратных метров. В тушении огня были задействованы 19 спасателей и семь машин спецтехники. Возгорание удалось потушить через 21 минуту после первого сообщения о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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