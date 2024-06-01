Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировались 75 человек

В Екатеринбурге вечером 1 июня загорелась квартира в пятиэтажном доме в Выездном переулке. Из-за возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 72 человека, еще троих спасли прибывшие пожарные, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасены три человека. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 72 человека, в том числе четверо детей», — говорится на сайте ведомства.
Пожар распространился на площади пять квадратных метров. В тушении огня были задействованы 19 спасателей и семь машин спецтехники. Возгорание удалось потушить через 21 минуту после первого сообщения о происшествии.
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