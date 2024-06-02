Зеленский бросил жесткие обвинения в адрес Китая

Зеленский пожаловался на попытки Китая «сорвать мирный саммит» в Швейцарии

02 июня 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что хотел встретиться с представителями Китая, однако те не согласились Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в попытках «срыва» предстоящего «мирного саммита» в Швейцарии и помощи России. Он заявил, что никто не имеет права диктовать Киеву условия завершения конфликта. «При всем уважении, ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо другой до конца не ориентируется в том, что принесла Россия Украине. <…> Можно не помогать Украине закончить конфликт. Но мне кажется, срывать саммит мира <…> — это уж точно не приближает мир. Это не только поддержка России, это фактически поддержка конфликта», — заявил Зеленский после выступления на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре. Его слова передает Politico . Кроме того, Зеленский отметил, что якобы ему не нужна помощь, чтобы завершить конфликт в стране. «Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война», — сказал он. Также украинский глава добавил, что говорил с лидером КНР Си Цзиньпином, и тот сказал ему, что китайская сторона не будет поставлять РФ вооружение. Однако Зеленский заявил, якобы «некоторые элементы оружия» попали на российский рынок через Китай. Он также отметил, что много раз просил Си Цзиньпина и высокопоставленных чиновников Китая о встрече, но они не соглашались на переговоры. КНР не хочет иметь связей с Киевом, отметил Зеленский. Тем не менее глава Украины, несмотря на свои слова о самостоятельном завершении конфликта, все же подписал со Швецией соглашение в сфере безопасности. Согласно ему, Киеву до 2026 года будут выделять около 6,5 млрд евро в качестве военной поддержки. Также стране будет поставлено оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в попытках «срыва» предстоящего «мирного саммита» в Швейцарии и помощи России. Он заявил, что никто не имеет права диктовать Киеву условия завершения конфликта. «При всем уважении, ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо другой до конца не ориентируется в том, что принесла Россия Украине. <…> Можно не помогать Украине закончить конфликт. Но мне кажется, срывать саммит мира <…> — это уж точно не приближает мир. Это не только поддержка России, это фактически поддержка конфликта», — заявил Зеленский после выступления на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре. Его слова передает Politico. Кроме того, Зеленский отметил, что якобы ему не нужна помощь, чтобы завершить конфликт в стране. «Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война», — сказал он. Также украинский глава добавил, что говорил с лидером КНР Си Цзиньпином, и тот сказал ему, что китайская сторона не будет поставлять РФ вооружение. Однако Зеленский заявил, якобы «некоторые элементы оружия» попали на российский рынок через Китай. Он также отметил, что много раз просил Си Цзиньпина и высокопоставленных чиновников Китая о встрече, но они не соглашались на переговоры. КНР не хочет иметь связей с Киевом, отметил Зеленский. Тем не менее глава Украины, несмотря на свои слова о самостоятельном завершении конфликта, все же подписал со Швецией соглашение в сфере безопасности. Согласно ему, Киеву до 2026 года будут выделять около 6,5 млрд евро в качестве военной поддержки. Также стране будет поставлено оружие.