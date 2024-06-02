Долгожданная победа в UFC: россиянин одолел Порье и побил рекорд Нурмагомедова. Фоторепортаж

Россиянин Махачев победил Порье и провел третью защиту титула в легком весе UFC

02 июня 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Ислам Махачев заработал 26-ю победу, у него всего одно поражение Фото: Frank Franklin II/AP/TASS © URA.RU Российский боец Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в главном турнире UFC 302 в США. Таким образом он побил рекорд Хабиба Нурмагомедова по самой продолжительной серии в легком дивизионе. Сам Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Как прошел бой — в фоторепортаже URA.RU. За свою карьеру Махачев выиграл 26 поединков, при этом потерпев только одно поражение. В отличие от него, у американца количество поражений составляет девять, а побед — 30. Сам Порье является одним из самых зрелищных бойцов UFC. Он 11 раз становился обладателем награды за поединок вечера. Боец UFC Ислам Махачев установил рекорд легкого веса по длительности победной серии. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский боец Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в главном турнире UFC 302 в США. Таким образом он побил рекорд Хабиба Нурмагомедова по самой продолжительной серии в легком дивизионе. Сам Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Как прошел бой — в фоторепортаже URA.RU. За свою карьеру Махачев выиграл 26 поединков, при этом потерпев только одно поражение. В отличие от него, у американца количество поражений составляет девять, а побед — 30. Сам Порье является одним из самых зрелищных бойцов UFC. Он 11 раз становился обладателем награды за поединок вечера. Боец UFC Ислам Махачев установил рекорд легкого веса по длительности победной серии. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.