Российский боец Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в главном турнире UFC 302 в США. Таким образом он побил рекорд Хабиба Нурмагомедова по самой продолжительной серии в легком дивизионе. Сам Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Как прошел бой — в фоторепортаже URA.RU.
За свою карьеру Махачев выиграл 26 поединков, при этом потерпев только одно поражение. В отличие от него, у американца количество поражений составляет девять, а побед — 30. Сам Порье является одним из самых зрелищных бойцов UFC. Он 11 раз становился обладателем награды за поединок вечера.
Боец UFC Ислам Махачев установил рекорд легкого веса по длительности победной серии. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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