Ивлеева открывает ресторан после масштабной травли

02 июня 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева лишилась многих контрактов с рекламодателями после вечеринки Фото: Валерий Мельников / РИА Новости новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогер Анастасия Ивлеева открывает ресторан азиатской кухни в Москве после травли и потери контрактов с рекламодателями из-за «голой вечеринки». Об этом сообщили в пресс-службе нового заведения. «Отправляемся в путешествие по настоящей ночной Азии вместе с Анастасией Ивлеевой», — говорится в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что открытие заведения состоится 7 июня. Новость по теме Что стало с участниками голой вечеринки Ивлеевой В конце декабря 2023 года Ивлеева организовала вечеринку, гости на которой были почти голыми. После этого на блогера и всех присутствующих обрушились с критикой радикальные общественники, что привело к потере Ивлеевой рекламных контрактов с крупными рекламодателями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Анастасия Ивлеева открывает ресторан азиатской кухни в Москве после травли и потери контрактов с рекламодателями из-за «голой вечеринки». Об этом сообщили в пресс-службе нового заведения. «Отправляемся в путешествие по настоящей ночной Азии вместе с Анастасией Ивлеевой», — говорится в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что открытие заведения состоится 7 июня. В конце декабря 2023 года Ивлеева организовала вечеринку, гости на которой были почти голыми. После этого на блогера и всех присутствующих обрушились с критикой радикальные общественники, что привело к потере Ивлеевой рекламных контрактов с крупными рекламодателями.