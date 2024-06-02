Ивлеева открывает ресторан после масштабной травли

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Анастасия Ивлеева лишилась многих контрактов с рекламодателями после вечеринки Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Блогер Анастасия Ивлеева открывает ресторан азиатской кухни в Москве после травли и потери контрактов с рекламодателями из-за «голой вечеринки». Об этом сообщили в пресс-службе нового заведения.

«Отправляемся в путешествие по настоящей ночной Азии вместе с Анастасией Ивлеевой», — говорится в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что открытие заведения состоится 7 июня.

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Что стало с участниками голой вечеринки Ивлеевой

В конце декабря 2023 года Ивлеева организовала вечеринку, гости на которой были почти голыми. После этого на блогера и всех присутствующих обрушились с критикой радикальные общественники, что привело к потере Ивлеевой рекламных контрактов с крупными рекламодателями.

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Блогер Анастасия Ивлеева открывает ресторан азиатской кухни в Москве после травли и потери контрактов с рекламодателями из-за «голой вечеринки». Об этом сообщили в пресс-службе нового заведения. «Отправляемся в путешествие по настоящей ночной Азии вместе с Анастасией Ивлеевой», — говорится в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что открытие заведения состоится 7 июня. В конце декабря 2023 года Ивлеева организовала вечеринку, гости на которой были почти голыми. После этого на блогера и всех присутствующих обрушились с критикой радикальные общественники, что привело к потере Ивлеевой рекламных контрактов с крупными рекламодателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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