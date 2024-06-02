Ивлеева открывает ресторан после масштабной травли

Блогер Анастасия Ивлеева открывает ресторан азиатской кухни в Москве после травли и потери контрактов с рекламодателями из-за «голой вечеринки». Об этом сообщили в пресс-службе нового заведения.
«Отправляемся в путешествие по настоящей ночной Азии вместе с Анастасией Ивлеевой», — говорится в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что открытие заведения состоится 7 июня.
В конце декабря 2023 года Ивлеева организовала вечеринку, гости на которой были почти голыми. После этого на блогера и всех присутствующих обрушились с критикой радикальные общественники, что привело к потере Ивлеевой рекламных контрактов с крупными рекламодателями.
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