Скорая приехала к травмированной девочке (архивное фото)
В Перми девочке, которая купалась в фонтане на Эспланаде, оторвало палец на ноге. Об этом сообщили очевидцы. На место происшествия приехала машина скорой помощи.
«Эспланада. Девочке оторвало палец на фонтанах, она была босиком», — сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». Уточняется, что к фонтану приехала скорая.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.
На место происшествия приехала скорая
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