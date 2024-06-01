01 июня 2024
31 мая 2024

В Перми на фонтанах девочке оторвало палец. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отремонтированное отделение ультразвуковой эндоскопической и функциональной диагностики в ДГКБ9. Екатеринбург, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Скорая приехала к травмированной девочке (архивное фото) Фото:

В Перми девочке, которая купалась в фонтане на Эспланаде, оторвало палец на ноге. Об этом сообщили очевидцы. На место происшествия приехала машина скорой помощи.

«Эспланада. Девочке оторвало палец на фонтанах, она была босиком», — сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». Уточняется, что к фонтану приехала скорая.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.

На место происшествия приехала скорая
На место происшествия приехала скорая

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми девочке, которая купалась в фонтане на Эспланаде, оторвало палец на ноге. Об этом сообщили очевидцы. На место происшествия приехала машина скорой помощи. «Эспланада. Девочке оторвало палец на фонтанах, она была босиком», — сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». Уточняется, что к фонтану приехала скорая. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...