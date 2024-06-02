Транспортная прокуратура ХМАО займется кошкой, погибшей в самолете

Сургутская транспортная прокуратура (ХМАО) начала проверку после смерти кошки Маруси на борту авиакомпании Utair. Об этом сообщила уральская транспортная прокуратура.
«Мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация о гибели кошечки на борту воздушного судна авиакомпании Utair. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — написало ведомство в telegram-канале.
Кошка погибла в самолете, который летел из Москвы в Турцию. Предполагалось, что это могло произойти из-за жары в салоне и недостатка воздуха. Пассажиры просили о помощи, но бортпроводники якобы никак не отреагировали. После приземления сотрудники аэропорта забрали тело животного у владельцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!