02 июня 2024
01 июня 2024

Транспортная прокуратура ХМАО займется кошкой, погибшей в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошка умерла из-за жары в салоне
Кошка умерла из-за жары в салоне Фото:

Сургутская транспортная прокуратура (ХМАО) начала проверку после смерти кошки Маруси на борту авиакомпании Utair. Об этом сообщила уральская транспортная прокуратура.

«Мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация о гибели кошечки на борту воздушного судна авиакомпании Utair. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — написало ведомство в telegram-канале. 

Кошка погибла в самолете, который летел из Москвы в Турцию. Предполагалось, что это могло произойти из-за жары в салоне и недостатка воздуха. Пассажиры просили о помощи, но бортпроводники якобы никак не отреагировали. После приземления сотрудники аэропорта забрали тело животного у владельцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутская транспортная прокуратура (ХМАО) начала проверку после смерти кошки Маруси на борту авиакомпании Utair. Об этом сообщила уральская транспортная прокуратура. «Мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация о гибели кошечки на борту воздушного судна авиакомпании Utair. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — написало ведомство в telegram-канале.  Кошка погибла в самолете, который летел из Москвы в Турцию. Предполагалось, что это могло произойти из-за жары в салоне и недостатка воздуха. Пассажиры просили о помощи, но бортпроводники якобы никак не отреагировали. После приземления сотрудники аэропорта забрали тело животного у владельцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...