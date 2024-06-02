«Известия»: ЕС готовит новые санкции против российских СМИ

03 июня 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Ограничения будут действовать на российские СМИ, которые якобы занимаются «пропагандой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейский союз (ЕС) планирует ввести новые ограничения на вещание российских СМИ. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «ЕС готов рассмотреть вопрос о запрете других СМИ, если государства-члены единогласно согласятся, что такая мера необходима в отношении конкретных изданий, которые, по мнению Брюсселя, занимаются «пропагандой», — передает слова Стано «Известия». В Европарламенте уверены, что ЕС может в скором времени пойти на такой шаг. Область применения новых ограничений «выходит за рамки простого телевещания». Совет Евросоюза ранее приостановил на территории государств-членов объединения вещание российских СМИ. К ним относятся «Известия», РИА Новости и «Российская газета». Причиной стала поддержка спецоперации на Украине. По словам Стано, новые санкции включают в себя запрет на распространение любого контента «в самом широком смысле». При этом журналисты из России смогут работать на территории ЕС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский союз (ЕС) планирует ввести новые ограничения на вещание российских СМИ. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «ЕС готов рассмотреть вопрос о запрете других СМИ, если государства-члены единогласно согласятся, что такая мера необходима в отношении конкретных изданий, которые, по мнению Брюсселя, занимаются «пропагандой», — передает слова Стано «Известия». В Европарламенте уверены, что ЕС может в скором времени пойти на такой шаг. Область применения новых ограничений «выходит за рамки простого телевещания». Совет Евросоюза ранее приостановил на территории государств-членов объединения вещание российских СМИ. К ним относятся «Известия», РИА Новости и «Российская газета». Причиной стала поддержка спецоперации на Украине. По словам Стано, новые санкции включают в себя запрет на распространение любого контента «в самом широком смысле». При этом журналисты из России смогут работать на территории ЕС.