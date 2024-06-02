02 июня 2024

«Известия»: ЕС готовит новые санкции против российских СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2018. ВЦИК. Москва, сми, телевидение, телеканалы, трансляция, центральная избирательная комиссия, центризбирком, центральные телеканалы, микрофоны
Ограничения будут действовать на российские СМИ, которые якобы занимаются «пропагандой» Фото:

Европейский союз (ЕС) планирует ввести новые ограничения на вещание российских СМИ. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

«ЕС готов рассмотреть вопрос о запрете других СМИ, если государства-члены единогласно согласятся, что такая мера необходима в отношении конкретных изданий, которые, по мнению Брюсселя, занимаются «пропагандой», — передает слова Стано «Известия».

В Европарламенте уверены, что ЕС может в скором времени пойти на такой шаг. Область применения новых ограничений «выходит за рамки простого телевещания».

Совет Евросоюза ранее приостановил на территории государств-членов объединения вещание российских СМИ. К ним относятся «Известия», РИА Новости и «Российская газета». Причиной стала поддержка спецоперации на Украине. По словам Стано, новые санкции включают в себя запрет на распространение любого контента «в самом широком смысле». При этом журналисты из России смогут работать на территории ЕС.

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Европейский союз (ЕС) планирует ввести новые ограничения на вещание российских СМИ. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «ЕС готов рассмотреть вопрос о запрете других СМИ, если государства-члены единогласно согласятся, что такая мера необходима в отношении конкретных изданий, которые, по мнению Брюсселя, занимаются «пропагандой», — передает слова Стано «Известия». В Европарламенте уверены, что ЕС может в скором времени пойти на такой шаг. Область применения новых ограничений «выходит за рамки простого телевещания». Совет Евросоюза ранее приостановил на территории государств-членов объединения вещание российских СМИ. К ним относятся «Известия», РИА Новости и «Российская газета». Причиной стала поддержка спецоперации на Украине. По словам Стано, новые санкции включают в себя запрет на распространение любого контента «в самом широком смысле». При этом журналисты из России смогут работать на территории ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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