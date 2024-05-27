Еврокомиссия раскрыла подробности о санкциях против российских СМИ

Новые санкции против российских СМИ включают в себя запрет на распространение любого контента «в самом широком смысле». Ограничения затронут не только телеканалы, но и сайты, однако журналисты из России смогут работать на территории ЕС. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Под ним [запретом] следует понимать передачу, распространение или рассылку любого типа контента в самом широком смысле (длинные видеоролики, короткие видеофрагменты, новости, радио и так далее) среди аудитории в ЕС независимо от средств передачи, распространения или рассылки (в том числе онлайн)», — заявил Стано газете «Известия».
Газета подчеркивает, что, исходя из ответа, должны были перестать работать сайты медиаресурсов. Однако, несмотря на то, что санкции против СМИ начали действовать 18 мая, телеканалы и сайты все еще можно открыть на территории ЕС.
Совет Евросоюза еще 17 мая постановил приостановить вещание таких российских СМИ, как «Известия», РИА Новости и «Российской газеты» на территории государств-членов объединения. Официальная причина подобного решения — поддержка спецоперации РФ на Украине.
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