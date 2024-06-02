02 июня 2024

В ХМАО рухнули цены на авиабилеты к берегу Волги

Авиабилеты из Сургута в Поволжье подешевели почти на 40%
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость перелетов из Сургута в Самару в конце июня упала почти на 40%
Стоимость перелетов из Сургута в Самару в конце июня упала почти на 40% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевела стоимость авиабилетов до Поволжья. Цена перелетов из Сургута в Самару на конец июня упала почти на 40%.

«Стоимость перелета из Сургута в Самару на 24 июня составляет около 11 тысяч рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, билеты стоили более 18 тысяч. Соответственно, цена упала на 38%.

Перелеты из Нижневартовска к берегу Волги обойдутся еще дешевле. Авиабилеты с самыми низкими ценами в Самару в это время стоят чуть более 10,5 тысяч рублей. А улететь в Поволжье из окружной столицы выйдет около 10 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самые дорогие авиабилеты. По данным Росстата, среди крупнейших городов региона наиболее высокие средние цены приходятся на Нижневартовск.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевела стоимость авиабилетов до Поволжья. Цена перелетов из Сургута в Самару на конец июня упала почти на 40%. «Стоимость перелета из Сургута в Самару на 24 июня составляет около 11 тысяч рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, билеты стоили более 18 тысяч. Соответственно, цена упала на 38%. Перелеты из Нижневартовска к берегу Волги обойдутся еще дешевле. Авиабилеты с самыми низкими ценами в Самару в это время стоят чуть более 10,5 тысяч рублей. А улететь в Поволжье из окружной столицы выйдет около 10 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самые дорогие авиабилеты. По данным Росстата, среди крупнейших городов региона наиболее высокие средние цены приходятся на Нижневартовск.
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