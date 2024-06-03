Закон об иностранных агентах в Грузии: чем отличается от российского

Грузинский закон об иноагентах официально вступил в силу

03 июня 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Закон об иноагентах вызвал масштабные протесты в Грузии из-за евроинтеграции Фото: Наталья Борисова © URA.RU В Грузии официально был принят закон об иноагентах. Парламент смог обойти вето президента Саломе Зурабишвили. Общество было против закона: в стране с 15 апреля шли митинги. После 9 марта митингующие стали требовать отставки правительства и переформирования парламента. URA.RU рассказывает, в чем суть закона об иноагентах, чем он отличается от российского. Грузинский закон об иноагентах: какие ограничения На самом деле в Грузии одновременно принимались два закона: «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Их представило движение «Сила народа», которое вышло из правящей партии «Грузинская мечта». Второй законопроект не дошел до голосования в парламенте. На это повлияли беспорядки. Был принят только первый документ. Вот его положения: признать иноагентами СМИ и НКО, которые получают свыше 20% годового дохода из-за рубежа;

признанные СМИ, НКО обязаны зарегистрировать этот статус и каждый год сдавать отчетность по доходам;

дипломаты, консулы, а также должностные лица иностранных государств не попадают под ограничения;

штраф за нарушения — около 9,5 тысячи долларов. Новость по теме В Грузии начался масштабный митинг из-за скандального законопроекта: главное к этому часу Протесты не сильно повлияли его содержание. Была изменена лишь формулировка: с «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы». Второй законопроект был жестче. Согласно ему, иноагентом могли признать юридические лица, а также физлица с иностранным финансированием. В нем была и уголовная ответственность, в первом нет. Максимальный срок — пять лет или большой штраф. Иноагенты в России и Грузии: в чем разница в законах Протестующие в Грузии заявляли, что законопроект крайне похож на российский. В Кремле заявили об обратном. «Ничего там Кремлем не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чем. Первопроходцами в таких законах стали США. И даже один из вариантов законопроекта в Грузии, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон США», — отметил Дмитрий Песков. Сами инициаторы законопроекта отмечали, что он не списан с российского. «На законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона», — говорилось в совместном заявлении партии «Грузинская мечта», движения «Сила народа» и правящего большинства. Жители Грузии протестовали на всем протяжении обсуждения законопроекта. Вероятно, после его принятия протесты возобновятся с новой силой Фото: Наталья Борисова © URA.RU Главные отличия российского и грузинского закона об иноагентах: российский меняется с 2012 года;

статус иноагента в РФ приобретается после размещения сведений в реестре иноагентов Минюста;

российские иноагенты не могут занимать должности в органах публичной власти, не могут быть членами избирательных комиссий, организовывать публичные мероприятия, вести просветительскую деятельность и так далее;

иноагенты, признанные в РФ, не могут размещать рекламу;

если иноагент не размещает маркировку — штраф от 2,5 до 50 тысяч. Почему в Грузии были протесты Грузия хочет вступить в Евросоюз. С 2023 года она является официальным кандидатом. Однако закон об иноагентах расходится с европейскими представлениями о правах и свободах и возможно, закроет путь Грузии в Европу. Об этом заявил политолог Константин Калачев. «Поскольку проевропейские настроения в Грузии популярны, можно сказать, что это настроения большинства. Правящая партия „Грузинская мечта“ регулярно говорит о европейском выборе, для Грузии эта тема весьма болезненная», — добавил Константин Калачев, его слова передает «Lenta.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Грузии официально был принят закон об иноагентах. Парламент смог обойти вето президента Саломе Зурабишвили. Общество было против закона: в стране с 15 апреля шли митинги. После 9 марта митингующие стали требовать отставки правительства и переформирования парламента. URA.RU рассказывает, в чем суть закона об иноагентах, чем он отличается от российского. На самом деле в Грузии одновременно принимались два закона: «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Их представило движение «Сила народа», которое вышло из правящей партии «Грузинская мечта». Второй законопроект не дошел до голосования в парламенте. На это повлияли беспорядки. Был принят только первый документ. Вот его положения: признать иноагентами СМИ и НКО, которые получают свыше 20% годового дохода из-за рубежа; признанные СМИ, НКО обязаны зарегистрировать этот статус и каждый год сдавать отчетность по доходам; дипломаты, консулы, а также должностные лица иностранных государств не попадают под ограничения; штраф за нарушения — около 9,5 тысячи долларов. Протесты не сильно повлияли его содержание. Была изменена лишь формулировка: с «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы». Второй законопроект был жестче. Согласно ему, иноагентом могли признать юридические лица, а также физлица с иностранным финансированием. В нем была и уголовная ответственность, в первом нет. Максимальный срок — пять лет или большой штраф. Протестующие в Грузии заявляли, что законопроект крайне похож на российский. В Кремле заявили об обратном. Сами инициаторы законопроекта отмечали, что он не списан с российского. «На законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона», — говорилось в совместном заявлении партии «Грузинская мечта», движения «Сила народа» и правящего большинства. российский меняется с 2012 года; статус иноагента в РФ приобретается после размещения сведений в реестре иноагентов Минюста; российские иноагенты не могут занимать должности в органах публичной власти, не могут быть членами избирательных комиссий, организовывать публичные мероприятия, вести просветительскую деятельность и так далее; иноагенты, признанные в РФ, не могут размещать рекламу; если иноагент не размещает маркировку — штраф от 2,5 до 50 тысяч. Грузия хочет вступить в Евросоюз. С 2023 года она является официальным кандидатом. Однако закон об иноагентах расходится с европейскими представлениями о правах и свободах и возможно, закроет путь Грузии в Европу. Об этом заявил политолог Константин Калачев.