Закон об иностранных агентах в Грузии: чем отличается от российского

В Грузии официально был принят закон об иноагентах. Парламент смог обойти вето президента Саломе Зурабишвили. Общество было против закона: в стране с 15 апреля шли митинги. После 9 марта митингующие стали требовать отставки правительства и переформирования парламента. URA.RU рассказывает, в чем суть закона об иноагентах, чем он отличается от российского.
Грузинский закон об иноагентах: какие ограничения
На самом деле в Грузии одновременно принимались два закона: «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Их представило движение «Сила народа», которое вышло из правящей партии «Грузинская мечта».
Второй законопроект не дошел до голосования в парламенте. На это повлияли беспорядки. Был принят только первый документ. Вот его положения:
-
признать иноагентами СМИ и НКО, которые получают свыше 20% годового дохода из-за рубежа;
-
признанные СМИ, НКО обязаны зарегистрировать этот статус и каждый год сдавать отчетность по доходам;
-
дипломаты, консулы, а также должностные лица иностранных государств не попадают под ограничения;
-
штраф за нарушения — около 9,5 тысячи долларов.
Протесты не сильно повлияли его содержание. Была изменена лишь формулировка: с «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы».
Второй законопроект был жестче. Согласно ему, иноагентом могли признать юридические лица, а также физлица с иностранным финансированием. В нем была и уголовная ответственность, в первом нет. Максимальный срок — пять лет или большой штраф.
Иноагенты в России и Грузии: в чем разница в законах
Протестующие в Грузии заявляли, что законопроект крайне похож на российский. В Кремле заявили об обратном.
«Ничего там Кремлем не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чем. Первопроходцами в таких законах стали США. И даже один из вариантов законопроекта в Грузии, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон США», — отметил Дмитрий Песков.
Сами инициаторы законопроекта отмечали, что он не списан с российского. «На законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона», — говорилось в совместном заявлении партии «Грузинская мечта», движения «Сила народа» и правящего большинства.
Главные отличия российского и грузинского закона об иноагентах:
-
российский меняется с 2012 года;
-
статус иноагента в РФ приобретается после размещения сведений в реестре иноагентов Минюста;
-
российские иноагенты не могут занимать должности в органах публичной власти, не могут быть членами избирательных комиссий, организовывать публичные мероприятия, вести просветительскую деятельность и так далее;
-
иноагенты, признанные в РФ, не могут размещать рекламу;
-
если иноагент не размещает маркировку — штраф от 2,5 до 50 тысяч.
Почему в Грузии были протесты
Грузия хочет вступить в Евросоюз. С 2023 года она является официальным кандидатом. Однако закон об иноагентах расходится с европейскими представлениями о правах и свободах и возможно, закроет путь Грузии в Европу. Об этом заявил политолог Константин Калачев.
«Поскольку проевропейские настроения в Грузии популярны, можно сказать, что это настроения большинства. Правящая партия „Грузинская мечта“ регулярно говорит о европейском выборе, для Грузии эта тема весьма болезненная», — добавил Константин Калачев, его слова передает «Lenta.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.