В Грузии начался масштабный митинг из-за скандального законопроекта: главное к этому часу

Митинг оппозиции в Грузии рискует перерасти в штурм парламента

16 апреля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Оппозиция призывает жителей Грузии «приходить на акцию» Фото: Наталья Борисова © URA.RU В Тбилиси продолжается масштабный митинг против принятия закона об иностранных агентах. Митинг начался перед зданием парламента на проспекте Руставели. Рассмотрение спорного законопроекта, предложенного фракцией «Грузинская мечта», началось в парламенте Грузии в понедельник утром. Протестующие предпринимают попытки прорвать полицейский кордон перед зданием парламента. Что происходит в Грузии — в материале URA.RU. Что за скандальный законопроект Суть законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии заключается в том, что он обязывает некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% своего годового дохода от зарубежного финансирования, регистрироваться как агенты и ежегодно предоставлять финансовую декларацию. В случае нарушения предусмотрены штрафы. Слушания проекта закона проходили на фоне напряженных споров между членами правящей партии и оппозицией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и представители дипкорпуса, включая представительство ЕС и посольство США, выразили несогласие с законопроектом. Противники инициативы утверждают, что принятие законопроекта затруднит интеграцию Грузии в Европейский союз. Одна из лидеров оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в соцсетях призвала «приходить на акцию подготовленными» Радикально настроенная Микиашвили считает, что это может быть самая «кровавая ночь века в Грузии». Драка депутатов Во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах случилась массовая драка в парламенте Грузии. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на Мамуку Мдинарадзе из «Грузинской мечты», нанеся удар по голове. В результате произошла массовая потасовка среди депутатов, трансляция велась на сайте парламента. Нападение на Мдинарадзе депутат объяснил тем, что не смог стерпеть «оправдания русского законопроекта». Пострадавший заявил, что оппозиция заранее запланировала нападение и драку. Начался митинг На митинг оппозиции пришли активисты, представители неправительственных организаций, артисты и политики. Тысячи протестующих скандировали «Нет русскому закону». Оппозиционно настроенные грузины обещают не допустить принятия этого резонансного закона, который лишает прозрачность финансирования неправительственных организаций. Ситуация с каждым часом накаляется. У входа в парламент дежурит спецназ. В боевую готовность приведены водометы и специальные средства. Задача силовиков — не допустить прорыва митингующих в здание парламента. Министерство внутренних дел Грузии обратилось к участникам митинга в Тбилиси с призывом подчиниться требованиям полиции. В заявлении ведомства говорится, что в случае нарушения порядка правоохранители будут применять спецсредства. Грузинские правоохранители в основном задерживают активистов, стоящих у бокового входа в здание законодательного органа. Часть этих митингующие решили обойти парламент и проникнуть здание. О количестве задержанных активистов в МВД не уточняют. Законопроект одобрили, протестующих поддержала президент Несмотря на протесты, комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Следующая дата его рассмотрения пока не известна. Президент Грузии выразила поддержку участниками митинга в Тбилиси, выступив против принятия закона об иноагентах. Зурабишвили в соцсетях заявила, что «Грузия не поддастся ресоветизации». Также она осудила действия полиции. «Спецназ с водометами и газовыми пушками готов к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Аресты продолжаются» — написала президент в своем сообщении в социальной сети X. По мнению лидера Грузии, полиция арестовывает тех, кто стоит на защите европейского будущего Грузии. Многие активисты пришли на митинг, завернутые в флаги США и ЕС. Зурабишвили подчеркнула решимость страны следовать европейскому курсу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тбилиси продолжается масштабный митинг против принятия закона об иностранных агентах. Митинг начался перед зданием парламента на проспекте Руставели. Рассмотрение спорного законопроекта, предложенного фракцией «Грузинская мечта», началось в парламенте Грузии в понедельник утром. Протестующие предпринимают попытки прорвать полицейский кордон перед зданием парламента. Что происходит в Грузии — в материале URA.RU. Суть законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии заключается в том, что он обязывает некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% своего годового дохода от зарубежного финансирования, регистрироваться как агенты и ежегодно предоставлять финансовую декларацию. В случае нарушения предусмотрены штрафы. Слушания проекта закона проходили на фоне напряженных споров между членами правящей партии и оппозицией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и представители дипкорпуса, включая представительство ЕС и посольство США, выразили несогласие с законопроектом. Противники инициативы утверждают, что принятие законопроекта затруднит интеграцию Грузии в Европейский союз. Одна из лидеров оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в соцсетях призвала «приходить на акцию подготовленными» Радикально настроенная Микиашвили считает, что это может быть самая «кровавая ночь века в Грузии». Во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах случилась массовая драка в парламенте Грузии. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на Мамуку Мдинарадзе из «Грузинской мечты», нанеся удар по голове. В результате произошла массовая потасовка среди депутатов, трансляция велась на сайте парламента. Нападение на Мдинарадзе депутат объяснил тем, что не смог стерпеть «оправдания русского законопроекта». Пострадавший заявил, что оппозиция заранее запланировала нападение и драку. На митинг оппозиции пришли активисты, представители неправительственных организаций, артисты и политики. Тысячи протестующих скандировали «Нет русскому закону». Оппозиционно настроенные грузины обещают не допустить принятия этого резонансного закона, который лишает прозрачность финансирования неправительственных организаций. Ситуация с каждым часом накаляется. У входа в парламент дежурит спецназ. В боевую готовность приведены водометы и специальные средства. Задача силовиков — не допустить прорыва митингующих в здание парламента. Министерство внутренних дел Грузии обратилось к участникам митинга в Тбилиси с призывом подчиниться требованиям полиции. В заявлении ведомства говорится, что в случае нарушения порядка правоохранители будут применять спецсредства. Грузинские правоохранители в основном задерживают активистов, стоящих у бокового входа в здание законодательного органа. Часть этих митингующие решили обойти парламент и проникнуть здание. О количестве задержанных активистов в МВД не уточняют. Несмотря на протесты, комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Следующая дата его рассмотрения пока не известна. Президент Грузии выразила поддержку участниками митинга в Тбилиси, выступив против принятия закона об иноагентах. Зурабишвили в соцсетях заявила, что «Грузия не поддастся ресоветизации». Также она осудила действия полиции. «Спецназ с водометами и газовыми пушками готов к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Аресты продолжаются» — написала президент в своем сообщении в социальной сети X. По мнению лидера Грузии, полиция арестовывает тех, кто стоит на защите европейского будущего Грузии. Многие активисты пришли на митинг, завернутые в флаги США и ЕС. Зурабишвили подчеркнула решимость страны следовать европейскому курсу.