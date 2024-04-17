Песков опроверг связь российского закона об иноагентах с грузинским

17 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что первыми закон об иноагентах приняли США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявления, что закон об иноагентах в Грузии, вдохновлен одноименным российским, беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Никак не следовало бы этот законопроект называть российским. Все-таки первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной США. Они ввели эту практику. Поэтому они никак не российский. Это нормальная практика для больших государств», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также прокомментировал и ситуацию с протестами в Грузии из-за закона. По его словам, протестные настроение разжигаются извне. Россия внимательно следит за ситуацией. Подробности о беспорядках — в материале URA.RU. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, предположил, что акциями протеста управляет «голливудская рука». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления, что закон об иноагентах в Грузии, вдохновлен одноименным российским, беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Никак не следовало бы этот законопроект называть российским. Все-таки первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной США. Они ввели эту практику. Поэтому они никак не российский. Это нормальная практика для больших государств», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также прокомментировал и ситуацию с протестами в Грузии из-за закона. По его словам, протестные настроение разжигаются извне. Россия внимательно следит за ситуацией. Подробности о беспорядках — в материале URA.RU. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, предположил, что акциями протеста управляет «голливудская рука».