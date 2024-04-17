Песков опроверг связь российского закона об иноагентах с грузинским

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что первыми закон об иноагентах приняли США Фото:

Заявления, что закон об иноагентах в Грузии, вдохновлен одноименным российским, беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Никак не следовало бы этот законопроект называть российским. Все-таки первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной США. Они ввели эту практику. Поэтому они никак не российский. Это нормальная практика для больших государств», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он также прокомментировал и ситуацию с протестами в Грузии из-за закона. По его словам, протестные настроение разжигаются извне. Россия внимательно следит за ситуацией. Подробности о беспорядках — в материале URA.RU. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, предположил, что акциями протеста управляет «голливудская рука».

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Заявления, что закон об иноагентах в Грузии, вдохновлен одноименным российским, беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Никак не следовало бы этот законопроект называть российским. Все-таки первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной США. Они ввели эту практику. Поэтому они никак не российский. Это нормальная практика для больших государств», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также прокомментировал и ситуацию с протестами в Грузии из-за закона. По его словам, протестные настроение разжигаются извне. Россия внимательно следит за ситуацией. Подробности о беспорядках — в материале URA.RU. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, предположил, что акциями протеста управляет «голливудская рука».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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