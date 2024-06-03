В мире В Грузии вступил в силу закон об иноагентах 03 июня 2024 в 12:17 Размер текста - 17 + Папуашвили подписал закон об иноагентах, который ранее был принят Фото: Анна Майорова © URA.RU Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал ранее принятый закон об иноагентах. На него было наложено вето президента страны Саломе Зурабишвили, однако его преодолели. Об этом сообщает грузинское издание On.ge. Закон вступил в силу. «Спикер парламента Грузии подписал принятый закон об иноагентах», — передает издание . Министерство юстиции Грузии в сотрудничестве с Национальным агентством публичного реестра получило задание на подготовку списка организаций, которые действуют в интересах иностранных государств. У ведомств есть 60 дней на создание данного перечня. Ранее представители Евросоюза заявили, что после принятия закона об иноагентах Грузия не будет принята в состав ЕС. После этого Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал ранее принятый закон об иноагентах. На него было наложено вето президента страны Саломе Зурабишвили, однако его преодолели. Об этом сообщает грузинское издание On.ge. Закон вступил в силу. «Спикер парламента Грузии подписал принятый закон об иноагентах», — передает издание. Министерство юстиции Грузии в сотрудничестве с Национальным агентством публичного реестра получило задание на подготовку списка организаций, которые действуют в интересах иностранных государств. У ведомств есть 60 дней на создание данного перечня. Ранее представители Евросоюза заявили, что после принятия закона об иноагентах Грузия не будет принята в состав ЕС. После этого Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям