В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

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Новое меню грузинского ресторана "Гуливани". Екатеринбург, интерьер, ресторан гуливани, флаг грузии
Папуашвили подписал закон об иноагентах, который ранее был принят Фото:

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал ранее принятый закон об иноагентах. На него было наложено вето президента страны Саломе Зурабишвили, однако его преодолели. Об этом сообщает грузинское издание On.ge. Закон вступил в силу.

«Спикер парламента Грузии подписал принятый закон об иноагентах», — передает издание. Министерство юстиции Грузии в сотрудничестве с Национальным агентством публичного реестра получило задание на подготовку списка организаций, которые действуют в интересах иностранных государств. У ведомств есть 60 дней на создание данного перечня.

Ранее представители Евросоюза заявили, что после принятия закона об иноагентах Грузия не будет принята в состав ЕС. После этого Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект.

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал ранее принятый закон об иноагентах. На него было наложено вето президента страны Саломе Зурабишвили, однако его преодолели. Об этом сообщает грузинское издание On.ge. Закон вступил в силу. «Спикер парламента Грузии подписал принятый закон об иноагентах», — передает издание. Министерство юстиции Грузии в сотрудничестве с Национальным агентством публичного реестра получило задание на подготовку списка организаций, которые действуют в интересах иностранных государств. У ведомств есть 60 дней на создание данного перечня. Ранее представители Евросоюза заявили, что после принятия закона об иноагентах Грузия не будет принята в состав ЕС. После этого Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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