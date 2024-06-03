Полуголый наряд Бузовой на концерте в Уфе проверит Следственный комитет

03 июня 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Откровенный наряд Бузовой на концерте в День защиты детей Фото: Наумов Роман © URA.RU В отношении певицы и телеведущей Ольги Бузовой будет проведена проверка по факту ее полуголого наряда на концерте в Уфе. На артистку пожаловались в комментариях под постом Следственного комитета РФ. Сообщение размещено на официальной странице федерального ведомства во «ВКонтакте». «Прошу провести проверку и привлечь участников „голой вечеринки 2“ Минкульт и Администрацию Башкортостана к ответственности», — написала Марина Ефремова под одним из постов на странице СК РФ во «ВКонтакте». Она приложила фотографии наряда Бузовой. Женщине ответил старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский. По его словам, все представленные сведения будут изучены и приняты меры реагирования. Кроме того, депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров написал в своем telegram-канале пост насчет выступления Бузовой. Он выразил недоумение в связи с выступлением певицы Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей. Депутат анонсировал намерение запросить у мэрии информацию о том, кто пригласил артистку на мероприятие. Пост Ахмадинурова стал поводом для активных обсуждений среди уфимцев. Некоторые пользователи согласились с критикой в адрес Бузовой за ее откровенный наряд на празднике, предназначенном для детей. Другие комментаторы направили критику на организаторов мероприятия и городскую администрацию. Представители администрации Уфы сообщили, что концерт являлся коммерческим мероприятием и они не участвовали в формировании списка участников. За комментарием к ним обратилось РИА Новости. В свою очередь, на комментарий одной из уфимок о наряде Бузовой ответили представители мэрии города. Они уточнили, что номер певицы в рамках VK Fest не был связан с празднованием Дня защиты детей. Они также заявили, что информация была передана организаторам фестиваля. В таком наряде Ольга Бузова выступила на VK Fest 2024 в Уфе Фото: VK Fest 2024 в Уфе/https://vk.com/wall-224362070_3022 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении певицы и телеведущей Ольги Бузовой будет проведена проверка по факту ее полуголого наряда на концерте в Уфе. На артистку пожаловались в комментариях под постом Следственного комитета РФ. Сообщение размещено на официальной странице федерального ведомства во «ВКонтакте». «Прошу провести проверку и привлечь участников „голой вечеринки 2“ Минкульт и Администрацию Башкортостана к ответственности», — написала Марина Ефремова под одним из постов на странице СК РФ во «ВКонтакте». Она приложила фотографии наряда Бузовой. Женщине ответил старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский. По его словам, все представленные сведения будут изучены и приняты меры реагирования. Кроме того, депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров написал в своем telegram-канале пост насчет выступления Бузовой. Он выразил недоумение в связи с выступлением певицы Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей. Депутат анонсировал намерение запросить у мэрии информацию о том, кто пригласил артистку на мероприятие. Пост Ахмадинурова стал поводом для активных обсуждений среди уфимцев. Некоторые пользователи согласились с критикой в адрес Бузовой за ее откровенный наряд на празднике, предназначенном для детей. Другие комментаторы направили критику на организаторов мероприятия и городскую администрацию. Представители администрации Уфы сообщили, что концерт являлся коммерческим мероприятием и они не участвовали в формировании списка участников. За комментарием к ним обратилось РИА Новости. В свою очередь, на комментарий одной из уфимок о наряде Бузовой ответили представители мэрии города. Они уточнили, что номер певицы в рамках VK Fest не был связан с празднованием Дня защиты детей. Они также заявили, что информация была передана организаторам фестиваля.