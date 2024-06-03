Полуголый наряд Бузовой на концерте в Уфе проверит Следственный комитет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!». 23 мая 2024. Москва, бузова ольга
Откровенный наряд Бузовой на концерте в День защиты детей Фото:

В отношении певицы и телеведущей Ольги Бузовой будет проведена проверка по факту ее полуголого наряда на концерте в Уфе. На артистку пожаловались в комментариях под постом Следственного комитета РФ. Сообщение размещено на официальной странице федерального ведомства во «ВКонтакте».

«Прошу провести проверку и привлечь участников „голой вечеринки 2“ Минкульт и Администрацию Башкортостана к ответственности», — написала Марина Ефремова под одним из постов на странице СК РФ во «ВКонтакте». Она приложила фотографии наряда Бузовой.

Женщине ответил старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский. По его словам, все представленные сведения будут изучены и приняты меры реагирования.

Кроме того, депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров написал в своем telegram-канале пост насчет выступления Бузовой. Он выразил недоумение в связи с выступлением певицы Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей. Депутат анонсировал намерение запросить у мэрии информацию о том, кто пригласил артистку на мероприятие.

Пост Ахмадинурова стал поводом для активных обсуждений среди уфимцев. Некоторые пользователи согласились с критикой в адрес Бузовой за ее откровенный наряд на празднике, предназначенном для детей. Другие комментаторы направили критику на организаторов мероприятия и городскую администрацию.

Представители администрации Уфы сообщили, что концерт являлся коммерческим мероприятием и они не участвовали в формировании списка участников. За комментарием к ним обратилось РИА Новости.

В свою очередь, на комментарий одной из уфимок о наряде Бузовой ответили представители мэрии города. Они уточнили, что номер певицы в рамках VK Fest не был связан с празднованием Дня защиты детей. Они также заявили, что информация была передана организаторам фестиваля.

файл
В таком наряде Ольга Бузова выступила на VK Fest 2024 в Уфе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении певицы и телеведущей Ольги Бузовой будет проведена проверка по факту ее полуголого наряда на концерте в Уфе. На артистку пожаловались в комментариях под постом Следственного комитета РФ. Сообщение размещено на официальной странице федерального ведомства во «ВКонтакте». «Прошу провести проверку и привлечь участников „голой вечеринки 2“ Минкульт и Администрацию Башкортостана к ответственности», — написала Марина Ефремова под одним из постов на странице СК РФ во «ВКонтакте». Она приложила фотографии наряда Бузовой. Женщине ответил старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский. По его словам, все представленные сведения будут изучены и приняты меры реагирования. Кроме того, депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров написал в своем telegram-канале пост насчет выступления Бузовой. Он выразил недоумение в связи с выступлением певицы Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей. Депутат анонсировал намерение запросить у мэрии информацию о том, кто пригласил артистку на мероприятие. Пост Ахмадинурова стал поводом для активных обсуждений среди уфимцев. Некоторые пользователи согласились с критикой в адрес Бузовой за ее откровенный наряд на празднике, предназначенном для детей. Другие комментаторы направили критику на организаторов мероприятия и городскую администрацию. Представители администрации Уфы сообщили, что концерт являлся коммерческим мероприятием и они не участвовали в формировании списка участников. За комментарием к ним обратилось РИА Новости. В свою очередь, на комментарий одной из уфимок о наряде Бузовой ответили представители мэрии города. Они уточнили, что номер певицы в рамках VK Fest не был связан с празднованием Дня защиты детей. Они также заявили, что информация была передана организаторам фестиваля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...