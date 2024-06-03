Челябинский суд отправил в колонию свердловчанина, возглавлявшего ОПГ. Видео

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Лидера ОПГ отправили в колонию на восемь с половиной лет
Лидера ОПГ отправили в колонию на восемь с половиной лет Фото:

Каслинский горсуд (Челябинская область) отправил на восемь с половиной лет в колонию свердловчанина, возглавлявшего ОПГ, которая специализировалась на торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили 3 июня в пресс-службе челябинского управления ФСБ.

«Житель Свердловской области, организатор преступной группы, специализирующейся на производстве и незаконном сбыте наркотиков на территории УрФО признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Он приговорен к восьми с половиной лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и судебному штрафу в размере 80 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Преступная деятельность ОПГ была ликвидирована в октябре 2023 года. Лидер был задержан. При обысках у него дома нашли девять килограммов мефедрона, которые он планировал сбыть. Уголовное дело в его отношении было возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ по Челябинской области.

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Каслинский горсуд (Челябинская область) отправил на восемь с половиной лет в колонию свердловчанина, возглавлявшего ОПГ, которая специализировалась на торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили 3 июня в пресс-службе челябинского управления ФСБ. «Житель Свердловской области, организатор преступной группы, специализирующейся на производстве и незаконном сбыте наркотиков на территории УрФО признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Он приговорен к восьми с половиной лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и судебному штрафу в размере 80 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Преступная деятельность ОПГ была ликвидирована в октябре 2023 года. Лидер был задержан. При обысках у него дома нашли девять килограммов мефедрона, которые он планировал сбыть. Уголовное дело в его отношении было возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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