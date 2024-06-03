В ГАИ ХМАО назвали самые распространенные причины ДТП с детьми

Самыми распространенными причинами аварий с участием детей в ХМАО является выезд водителями на полосу встречного движения и неправильный проезд перекрестков. Об этом рассказал замначальника ГАИ УМВД по ХМАО Артем Карика, передает журналист URA.RU
«[Основными] причинами являются выезд на полосу встречного движения, неправильный проезд перекрёстков и проезд на запрещающий сигнал светофора», — рассказал Артем Карика. Чаще всего в аварию попадают дети-пассажиры
Четыре ребенка за пять месяцев 2024 года получили травмы во дворах многоэтажек по собственной неосторожности. «Дети имеют приоритет в жилых зонах, однако должны соблюдать правила дорожного движения. Водители не всегда замечают детей, которые выбегают из близстоящего транспорта и происходит ДТП», — рассказал Артем Карика.
По итогам пяти месяцев на автодорогах Югры зарегистрировано 57 ДТП, в которых 65 детей получили травмы различной степени тяжести. Двое детей погибли.
Ранее URA.RU писало, что в смертельном ДТП на трассе ХМАО пострадали дети. Легковой автомобиль съехал в кювет, 38-летний пассажир погиб, а водитель, второй пассажир и трое детей получили травмы.
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