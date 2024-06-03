В ГАИ ХМАО назвали самые распространенные причины ДТП с детьми

В ХМАО дети чаще всего попадают в ДТП из-за выезда водителей на встречную полосу
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГАИ ХМАО рассказали о наиболее распространенных причинах ДТП с участием детей
В ГАИ ХМАО рассказали о наиболее распространенных причинах ДТП с участием детей Фото:

Самыми распространенными причинами аварий с участием детей в ХМАО является выезд водителями на полосу встречного движения и неправильный проезд перекрестков. Об этом рассказал замначальника ГАИ УМВД по ХМАО Артем Карика, передает журналист URA.RU

«[Основными] причинами являются выезд на полосу встречного движения, неправильный проезд перекрёстков и проезд на запрещающий сигнал светофора», — рассказал Артем Карика. Чаще всего в аварию попадают дети-пассажиры

Четыре ребенка за пять месяцев 2024 года получили травмы во дворах многоэтажек по собственной неосторожности. «Дети имеют приоритет в жилых зонах, однако должны соблюдать правила дорожного движения. Водители не всегда замечают детей, которые выбегают из близстоящего транспорта и происходит ДТП», — рассказал Артем Карика.

По итогам пяти месяцев на автодорогах Югры зарегистрировано 57 ДТП, в которых 65 детей получили травмы различной степени тяжести. Двое детей погибли.

Ранее URA.RU писало, что в смертельном ДТП на трассе ХМАО пострадали дети. Легковой автомобиль съехал в кювет, 38-летний пассажир погиб, а водитель, второй пассажир и трое детей получили травмы.

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Самыми распространенными причинами аварий с участием детей в ХМАО является выезд водителями на полосу встречного движения и неправильный проезд перекрестков. Об этом рассказал замначальника ГАИ УМВД по ХМАО Артем Карика, передает журналист URA.RU «[Основными] причинами являются выезд на полосу встречного движения, неправильный проезд перекрёстков и проезд на запрещающий сигнал светофора», — рассказал Артем Карика. Чаще всего в аварию попадают дети-пассажиры Четыре ребенка за пять месяцев 2024 года получили травмы во дворах многоэтажек по собственной неосторожности. «Дети имеют приоритет в жилых зонах, однако должны соблюдать правила дорожного движения. Водители не всегда замечают детей, которые выбегают из близстоящего транспорта и происходит ДТП», — рассказал Артем Карика. По итогам пяти месяцев на автодорогах Югры зарегистрировано 57 ДТП, в которых 65 детей получили травмы различной степени тяжести. Двое детей погибли. Ранее URA.RU писало, что в смертельном ДТП на трассе ХМАО пострадали дети. Легковой автомобиль съехал в кювет, 38-летний пассажир погиб, а водитель, второй пассажир и трое детей получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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