Собчак пристыдила Бузову из-за скандала с Ивлеевой

Российская журналистка Ксения Собчак подвергла критике действия телеведущей Ольги Бузовой, указав на наличие у последней двойных стандартов. Собчак обратила внимание на то, что Бузова ранее осуждала организацию «голой вечеринки» блогером Анастасией Ивлеевой, однако сама затем появилась на публике в откровенном белье.
«Можете мне объяснить, почему Ивлеевой на вечеринке со спонсорством МТС в белье нельзя, а осудившей „голую вечеринку“ Бузовой на вечеринке VK в белье — можно?» — говорится в telegram-канале «Кровавая барыня», который принадлежит Собчак. Она спросила, в чем разница.
Журналистка предположила с сарказмом, что, может быть, проблема именно в том, что Ивлеева находилась на «голой вечеринке» с изумрудом. В конце Собчак попросила извинения за свой вопрос.
Против Ольги Бузовой начата проверка по факту ее полуголого наряда на концерте в Уфе. Ранее, в конце 2023 года, Ивлеева организовала «голую вечеринку», за что подверглась критике со стороны общественников, что повлекло за собой потерю рекламных контрактов. Сама Бузова также негативно отзывалась об этой вечеринке.
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